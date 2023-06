Belka wypunktował "lex Tusk". Miażdżące słowa podczas debaty w PE

Marek Belka zabrał głos ws. "lex Tusk" w PE. Fot. multimedia.europarl.europa.eu

– Polska władza dostarcza materiałów coraz bardziej absurdalnych – zaczął swoje wystąpienie Marek Belka, który w wyjątkowo mocnych słowach odniósł się do komisji, która ma działać w ramach ustawy "lex Tusk".

Były premier stwierdził, że to "okrutny żart z Polaków". – Powołuje ją partia, która przed wojną w Ukrainie organizuje w Warszawie zlot popleczników Putina – stwierdził.

Belka nie ma wątpliwości, że w tej sprawie "najgłośniejsza jest cisza ze strony Kremla". – Oni się cieszą – stwierdził.

Polityk nawiązał też do marszu z 4 czerwca, który nazwał "największym w ostatnich dekadach zlotem politycznym w obronie demokracji". – Powołanie tej komisji jest niebezpiecznym precedensem. To zaraźliwa gangrena, której trzeba się jak najmocniej przeciwstawić – ostrzegał.

Szydło: Polska nie jest i nie będzie chłopcem do bicia

Inny punkt widzenia przedstawiła europosłanka PiS Beata Szydło. Była premier uderzyła w instytucje UE i opozycję. – W Polsce praworządność nie jest łamana. Nie ma takiego problemu. Problem ma opozycja, która nie mogąc się pogodzić z demokratycznym wyborem Polaków, cały czas atakuje i wszczyna awantury – mówiła.

Czy tutaj nie dochodzi do łamania traktatów? Następuje próba pozatraktatowej zmiany ustroju UE. Komisja Europejska potrzebuje zasłony dymnej, by rozmawiać o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce. (...) Polska nie jest i nie będzie chłopcem do bicia.

Beata Szydło

Wypowiedź z debaty w PE o "lex Tusk"