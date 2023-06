Kasia Kowalska ogłosiła światu radosną nowinę. Jest szczęśliwie zakochana

Kasia Kowalska jest w nowym związku! Wokalistka otworzyła się na ten temat będąc gościnią programu "W bliskim planie". W trakcie wywiadu zdradziła, że jest szczęśliwie zakochana. Miłość zapukała do niej po dziesięciu latach.

Kasia Kowalska jest w związku. Wokalistka zdradziła, że jest zakochana Fot. VIPHOTO/East News

Kasia Kowalska to bez wątpienia jedna z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej lat 90. Od początków jej kariery minęło ćwierć wieku mimo tego wokalistka nie zwalnia nawet na minutę. Jej życie prywatne jednak nie należało do najbardziej udanych. Jak się okazało musiała czekać dziesięć lat, by zapukała do niej prawdziwa miłość.

Kasia Kowalska jest w związku. Wokalistka zdradziła, że jest zakochana

Wszystko wskazuje na to, że obecnie Kasia Kowalska jest szczęśliwa. Niedawno wokalistka pojawiła się w programie "W bliskim planie" na antenie Polsat Café. W trakcie rozmowy prowadząca program zasugerowała, że przyszłe koncerty mogą być także szansą na nową miłość. Artystka bardzo szybko zareagowała na jej słowa. Wówczas odważyła się na szczere i bardzo intymne wyznanie.

– Ale ja już poznałam. Tak, jestem w związku! Czekałam dekadę. Tadam! – wyznała. Kowalska po chwili postanowiła uchylić rąbka tajemnicy, jak obecnie prezentuje się jej związek, jednocześnie sugerując, że wierzy w tę relację.

Jestem bardzo szczęśliwa . Ale nic więcej nie będę mówić, bo po co w tym wszystkim dłubać. To lepiej zachować dla siebie. Jest przystojny dla mnie, ale na tym etapie, czy to jest najważniejsze? Ja powiem tak, i to będzie największy komplement . Bardzo żałuję, że mój tata nie zdążył go poznać. Myślę, że bardzo by się polubili. Kasia Kowalska

Czytaj także: Kasia Kowalska w osobistym wyznaniu. "Mój partner kazał mi ukrywać ciążę. Byłam zastraszona"

Wielkie miłości i jeszcze większe rozczarowania

Jak pisaliśmy w naTemat, Kasia Kowalska bardzo długo szukała szczęścia. Pierwotnie związała się z muzykiem Kostkiem Joriadisem (założycielem zespołu Human). Wszyscy wówczas myśleli, że piosenkarka odnalazła prawdziwą miłość.

Joriadis miał być cudownym ojcem. "Jest bardzo szczęśliwy. Przesyła Oli mnóstwo pozytywnej energii. Myślę, że będzie wyrozumiały dla niej i na pewno zarazi ją jedną ze swoich pasji, mianowicie sportem" – rozpływała się nad ukochanym Kowalska.

Muzyk twierdził, że ukochana całkowicie go odmieniła. Pomimo tego zabrakło go przy porodzie, czego nie miała mu za złe partnerka. Niestety nie trzeba było długo czekać, żeby mężczyzna stracił głowę dla córki i zapomniał o istnieniu partnerki. Po latach w podkaście "Tak Mamy!" zdradziła, że mężczyzna namawiał ją nawet do aborcji.

Artystka ostatecznie donosiła ciążę i urodziła w maju 1997 roku Aleksandrę. Związek Kasi Kowalskiej i Kostka Joriadisa nie przetrwał próby czasu. Wokalistka musiała samotnie zajmować się córeczką.

Kiedy wokalistka poznała Marcina Ułanowskiego wierzyła, że znajdzie u jego boku spokój, którego jej brakowało w poprzedniej relacji. Parę połączyła wspólna pasja, a z biegiem czasu stali się po prostu nierozerwalni.

24 czerwca 2008 roku na świat przyszedł ich syn Ignacy. Jak donosiły media, muzyk nie przejawiał instynktu ojcowskiego. Żeby tego było mało Kowalska po porodzie została sama z domowymi obowiązkami i opieką nad dzieckiem.

Po czasie zakochani wpadli w monotonię. Nie pojawiali się na branżowych eventach, a jeżeli już, to nie razem. Ich relacja zakończyła się w 2011 roku.

Pomimo wszystko pozostają ze sobą w dobrych relacjach, gdyż najważniejsze dla obojga było dobro ich synka, Ignacego. Być może tym razem uda jej się stworzyć szczęśliwą rodzinę?