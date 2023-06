Objawy udaru cieplnego u psa. Jeśli twój pupil je wykazuje, musisz mu pomóc!

Do udaru cieplnego u psa dochodzi, gdy temperatura jego ciała wzrasta, a organizm, mimo podejmowanych prób, nie jest w stanie się ochłodzić. Może dojść wtedy do obrzęku mózgu i śmierci zwierzęcia. Zostań z nami i dowiedz się, jakie są objawy udaru cieplnego u psa i jak udzielić zwierzęciu pomocy.

Objawy udaru cieplnego u psa

System chłodzenia psa nie jest zbyt wydajny, a czworonogi są narażone na przegrzanie i udar cieplny o wiele bardziej niż ludzie. Weźmy pod uwagę samą powierzchnię chłodzenia – człowiek ma gruczoły potowe na plecach, czole, dłoniach, stopach oraz pod pachami, natomiast pies ma gruczoły potowe jedynie na łapkach. Nie odgrywają one znaczącej roli w procesie termoregulacji, jednak w trakcie upałów bywają mokre.

Psy nie pocą się, więc chłodzą się zupełnie inaczej niż ludzie. Ich głównym sposobem na obniżenie temperatury ciała jest ziajanie, czyli dyszenie – pies odparowuje w ten sposób nadmiar ciepła z jamy ustnej. Niemniej dyszenie nie jest równie wydajne co pocenie – jama ustna psa jest za mała i pracuje zbyt wolno, by skutecznie ochłodzić zwierzę. W efekcie u psów często dochodzi do udarów słonecznych. Oto jak je rozpoznać.

Jak rozpoznać udar słoneczny u psa?

Pierwszym symptomem udaru u psa jest intensywne ziajanie i pogorszenie samopoczucia. Pies może odczuwać w tym czasie bóle i zawroty głowy, o czym niestety nie powie. Właściciela powinna zaniepokoić niechęć do ruchu i apatia.

Objawy udaru cieplnego u psa:

osłabienie;

utrata przytomności;

nadmierne zianie;

ślinotok;

nieregularny płytki oddech;

wymioty i biegunka;

ciemne wargi i dziąsła;

gorączka;

drgawki.

Wtórnym objawem udaru słonecznego u psa może być odwodnienie organizmu oraz zaburzenie metaboliczne na poziomie komórkowym. Globalne uszkodzenie termiczne jest przyczyną niewydolności wielonarządowej i śmierci zwierzęcia.

Jak pomóc psu, u którego podejrzewamy udar?

Pierwsza pomoc przy udarze cieplnym u psa:

1. Połóż psa w chłodnym i zacienionym miejscu.

2. Namocz ręcznik i zrób z niego okład na kark, głowę i podbrzusze psa.

3. Ustaw w pobliżu psa wentylator.

4. Daj psu miskę z wodą i nakłaniaj go do picia.

Tych rzeczy nie rób, gdy pies ma udar:

nie wrzucaj psa do wanny z zimną wodą – ryzyko szoku termicznego;

nie wlewaj nieprzytomnemu psu wody do pyszczka – ryzyko udławienia;

nie przykładaj lodu bezpośrednio do ciała psa – ryzyko odmrożeń.

Pamiętaj, że te działania mają charakter prewencyjny, a w przypadku wystąpienia udaru u psa, konieczna jest wizyta u weterynarza, który zapobiegnie dalszym konsekwencjom, np. obrzękowi mózgu lub odwodnieniu.

Jeśli masz taką możliwość, powiadom wcześniej weterynarza, że wieziesz mu pacjenta z udarem.

