Odrobina tej substancji może zabić kota. Jest składnikiem popularnych preparatów

Daria Siemion

W eterynarze informują o "tajemniczej chorobie kotów", która doprowadza mruczki do zgonu. Obecnie nie ma na nią lekarstwa, a śmiertelność jest duża. W mediach pojawiły się spekulacje, że za zachorowania odpowiadają opryski permetryną – substancją toksyczną dla kotów. Co to za substancja i jak jej unikać?