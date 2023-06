Bawią, uczą, strzegą... 5 najlepszych ojców w świecie zwierząt

Nie biją swoich dzieci, nie krzyczą na nie, nie robią im krzywdy. Mówi się, że to "tylko zwierzęta", a niektórzy mogliby się od nich wiele nauczyć. Oto 5 najlepszych ojców w świecie zwierząt.

Goryle są jednymi z najbardziej rodzinnych zwierząt na świecie. Do głównych zadań samców należy ochrona stada fot. 123rf.com

1. Wilki

Wilki są bardzo troskliwe w stosunku do swoich partnerek i szczeniąt. Samce angażują się w opiekę nad ciężarną samicą przez zapewnianie jej ochrony i przynoszenie jedzenia. Później swoją misję kontynuują z dziećmi: karmią je, bawią się z nimi, uczą polować. Swoimi młodymi opiekują się przez kilka lat, tworząc z nimi watahę. Później pozwalają im odejść.

2. Goryle górskie

Goryle górskie, inaczej srebrnogrzbiete, to jedne z najbardziej rodzinnych zwierząt na świecie. Ogromne samce strzegą samic i potomstwa przed zagrożeniami, szarżując i bijąc się w pierś. Swoje dzieci wspierają na każdym etapie rozwoju: bawią się z nimi, podsadzają do smacznych gałązek drzew, wspólnie zasypiają. Niestety są gatunkiem na skraju wyginięcia.

3. Pingwiny cesarskie

Samce pingwinów cesarskich rozpoczynają swoje rodzicielskie obowiązki na długo przed pojawieniem się potomstwa. Najpierw szykują samicy miejsce do zniesienia jaja, później wysiadują młode. Trwa to dwa miesiące – przez ten czas samiec nie przemieszcza się i nie je. Po wykluciu potomstwa dba o jego dietę.

4. Koniki morskie

Ojcowie koników morskich biorą na siebie więcej niż przeciętni samce – to oni zachodzą w ciążę i rodzą młode. Wygląda to tak, że samica składa jajka do ich organizmu, a ojciec zapładnia je i inkubuje. Ciąża konika morskiego trwa od 20 do 28 dni. Kończy się narodzinami w pełni uformowanych młodych.

5. Flamingi

Flamingi to zwierzęta, które łączą się w pary na całe życie. Samiec uczestniczy w wyborze miejsca na gniazdo, po czym zabezpiecza je gliną. Po zniesieniu jaj ojciec wysiaduje je na zmianę z matką. Tak samo jest z opieką nad pisklętami – flamingi dzielą się obowiązkami po równo, co jest nietypowe w świecie ptaków.

