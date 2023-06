Wypadek rządowej kolumny na Podlasiu. Wiadomo, czy w środku był Morawiecki

W niedzielę (25 czerwca) było głośno o wypadku na Podlasiu z udziałem rządowej kolumny. Rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadał na pytania dziennikarzy związane ze zdarzeniem. Przypomnijmy: obrażenia odniosły cztery osoby, a najcięższe dwaj policjanci.

Mateusz Morawiecki jechał w rządowej kolumnie w czasie jej wypadku na Podlasiu. Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter

Przed godz. 15 w miejscowości Czajki (pow. wysokomazowiecki) osobowa mazda zderzyła się z radiowozem, który zamykał rządową kolumnę. O wypadek zapytano rzecznika rządu. Piotr Müller potwierdził, że w kolumnie jechał Mateusz Morawiecki. – Policja przedstawiła informację, że do kolizji doszło w taki sposób, iż drugi samochód z przeciwległego pasa ruchu wjechał na pas, którym prawidłowo poruszała się oznaczona kolumna – potwierdził rzecznik rządu Morawieckiego.

– Premier nie zawsze jeździ w takiej dłuższej kolumnie. Natomiast jeżeli są dłuższe wyjazdy, to zabezpieczenie wyjazdów premiera – nie tylko w Polsce, ale w większości krajów europejskich – wygląda w taki sposób, że jedzie w kolumnie oznakowanej, sygnalizowanej, po to, żeby nie doszło do jakiegoś rodzaju wydarzeń, które mogłyby na przykład spowodować wjazd bezpośrednio w samochód pana premiera – dodał Piotr Müller.

Policja: w wypadku zostało rannych dwóch policjantów

Policja wydała w niedzielę (25 czerwca) oficjalny komunikat, w którym przekazała szczegóły dotyczące wypadku. W okolicach godziny 15 w oznakowany radiowóz wjechał czołowo samochód osobowy Mazda Kierowca mazdy jechał z przeciwnego kierunku i niespodziewanie stracił panowanie nad pojazdem. "Nic nie wskazuje na umyślne działanie" – podkreślili przedstawiciele Komendy Głównej Policji.

Policjant ze złamaniami miednicy i żeber trafił do szpitala

W wyniku zdarzenia najbardziej poszkodowani zostali dwaj policjanci. "Jeden z nich ze złamaniami miednicy i żeber przetransportowany został do szpitala przez LPR, natomiast drugi przewieziony do szpitala" – przekazano.

Komenda Główna Policja zapewniła również, że poza wspomnianymi osobami nikt z kolumny rządowej nie odniósł obrażeń.

"W chwili obecnej pracujemy na miejscu, wyjaśniamy przyczynę zjechania samochodu mazda na przeciwległy pas" – podsumowano. Policja nie ujawniła jednak w swoim komunikacie, kto podróżował kolumną rządową. Zrobił to dopiero rzecznik rządu.