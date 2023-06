Tragiczne wydarzenia na komendzie w Iławie. "Wszyscy jesteśmy zszokowani"

39-letni funkcjonariusz z Iławy postrzelił się z broni służbowej na komendzie. Kamil Józefowicz, bo o nim mowa, osierocił dwoje małych dzieci. – To był wspaniały policjant i kolega. Wszyscy jesteśmy zszokowani tym, co się stało – powiedziała rzeczniczka jednostki Joanna Kwiatkowska.

Komenda Powiatowa Policji w Iławie wydała komunikat ws. tragicznej śmierci mł. asp. Kamila Józefowicza. Funkcjonariusz z wydziału prewencji zmarł 25 czerwca. "Jego nagła śmierć jest olbrzymią stratą dla nas wszystkich. Pogrążeni w smutku składamy kondolencje rodzinie i bliskim Kamila" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Onet, powołując się na Polską Agencję Prasową, przytoczył słowa rzeczniczki iławskiej policji Joanny Kwiatkowskiej. – To był wspaniały policjant i kolega. Wszyscy jesteśmy zszokowani tym, co się stało. Nic nie wskazywało na to, że ten człowiek może się targnąć na życie – powiedziała.

Kamil Józefowicz wstąpił w szeregi policji w sierpniu 2014 roku. W służbie spędził aż 9 lat, realizując obowiązki zawodowe w wydziałach prewencji.

"Dbał tu o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu iławskiego pełniąc służbę zarówno w patrolach zmotoryzowanych, rowerowych, jak również na policyjnych łodziach" – czytamy w komunikacie.

Pogrzeb Kamila Józefowicza z Iławy już 1 lipca

Koledzy ze służby opisują go jako zaangażowanego, rzetelnego, otwartego, a także ciepłego, uśmiechniętego i życzliwego. W oświadczeniu podkreślono jego społeczne zaangażowanie oraz gotowość do niesienia pomocy innym.

"W 2019 roku, idąc jedną z lokalnych ulic, usłyszał pisk opon oraz uderzenie. Kiedy się obejrzał, zauważył małego chłopca, który leżał na parkingu, a koło niego rower. Funkcjonariusz natychmiast podbiegł, aby udzielić chłopcu pierwszej pomocy" – wspomnieli.

Jak wyjaśniono, Józefowicz zostanie pochowany już 1 lipca o godzinie 10:30 w Kościele Brata Alberta w Iławie. Różaniec zaś odbędzie się w środę, czwartek i piątek w kaplicy tego samego kościoła.