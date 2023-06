Kochasz białe psy? Oto 10 najpopularniejszych ras - są niesamowite!

Maltańczyki, samojedy, komodory... Jest wiele rasy psów z białą sierścią – zarówno małych, jak i dużych. Oto 10 najpopularniejszych białych ras psów. Sprawdź, czy znasz je wszystkie i które z nich widujesz najczęściej.

10 najpopularniejszych białych ras psów fot. 123rf.com

1. Maltańczyk

Maltańczyki to małe, eleganckie psy o białej, jedwabistej sierści. Mają długie, gładkie i przylegające włosy okrywowe, które wymagają regularnego czesania oraz strzyżenia. Są to psy bardzo towarzyskie, chętne do zabawy i inteligentne.

2. Bolończyk

Bolończyki to małe psy z charakterystyczną okrągłą głową i puszystą, białą sierścią. Mają przyjazne usposobienie, a swoim opiekunom są oddane bez granic. Są bardzo inteligentne, szybko się uczą.

3. West Highland White Terrier

West Highland White Terrier, inaczej nazywany Westie, to pies o charakterystycznym białym futrze. Ma mnóstwo energii, jest odważny i mądry. Jest też znany ze swojej niezależności i zamiłowania do kontaktów z człowiekiem.

4. Bichon Frise

Bichon Frise to pogodna rasa psów z białą, puszystą sierścią. Psy tej rasy zazwyczaj są przyjazne wobec innych zwierząt i ludzi. Mają przyjacielski charakter, są przy tym inteligentne i szybko się uczą.

5. Szpic japoński

Szpic japoński ma długą, gęstą białą sierść i charakterystyczny stożkowaty kształt głowy. Jest to pies bardzo energiczny, odważny i mądry, jednocześnie niezależny. Jego sierść wymaga regularnego czesania.

6. Samojed

Samojedy są obecnie jedną z najpopularniejszych ras psów w Polsce. Są duże, a ich puszysta, idealnie biała sierść przykuwa uwagę przechodniów. Dawniej były wykorzystane jako psy zaprzęgowe, dziś są cenionymi towarzyszami.

7. Biały owczarek szwajcarski

Białe owczarki szwajcarskie są blisko spokrewnione z owczarkami niemieckimi. Są to psy bardzo energiczne i aktywne, nie dla każdego. Jednocześnie są bardzo inteligentne i oddane. Dobrze sprawdzają się w służbach.

8. Owczarek podhalański

Owczarek podhalański jest jedną z 5 polskich ras psów. Wyróżnia go masywna budowa, czujne oczy i białe umaszczenie. Psy tej rasy są bardzo odważne, jednocześnie czułe wobec swoich opiekunów. Nie nadają się do mieszkania w bloku.

9. Dog Argentyński

Dog argentyński jest jednym z największych psów w tym zestawieniu. W Argentynie jest wykorzystywany jako pies policyjny i służbowy. W Polsce znajduje się w wykazie ras psów uznawanych za agresywne i trzeba mieć na niego zezwolenie.

10. Komodor

Komodor to ruchliwa i energiczna rasa psów średniej wielkości. Jej znakiem rozpoznawczym jest długa sierść poskręcana w sznurki, co daje "efekt mopa" lub "dredów". Psy tej rasy mocno przywiązują się do swoich opiekunów.

