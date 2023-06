Wybrano najbrzydszego psa na świecie. Zasłużył na to miano?

Ma wystający język, nie może chodzić, ale jest radosny, a swoją opiekunkę kocha nad życie. W tym roku zdobył tytuł "najbrzydszego psa na świecie", zachęcając do adopcji "brzydkich czworonogów". Poznajcie Scootera.

Scooter – laureat konkursu na najbrzydszego psa świata 2023 fot. Noah Berger/Associated Press/East News

Konkurs na najbrzydszego psa świata 2023

W piątek w miejscowości Petaluma w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych wybrano najbrzydszego psa na świecie. W tym roku tytuł przypadł 7-letniemu grzywaczowi chińskiemu o imieniu Scooter.

Ekspertka Catherine Liang, zasiadająca w jury, opisuje go jako "włochatego hipopotama". Kobieta podkreśla jednak, że wydarzenie nie służy wyśmiewaniu się z jego urody, a "promocji adoptowania zwierząt z niedoskonałościami".

"Piękno jest niezależne od konwencjonalnych standardów urody. To wydarzenie jest przypomnieniem, że każdy pies, niezależnie od swojego wyglądu, zasługuje na szansę na znalezienie kochającego domu i życie pełne miłości" – czytamy na stronie konkursu.

Grzywacz chiński Scooter – najbrzydszy pies świata 2023

Organizatorzy konkursu informują, że Scooter urodził się z deformacją tylnych łap, co nie powstrzymuje go przed aktywnym życiem. Właściciel hodowli, w której urodził się pies, zaniepokojony jego stanem, planował go uśpić.

Scootera uratowała wolontariuszka z organizacji Saving Animals from Euthanasia, która dała mu szanse na nowe życie. Działaczka zabrała czworonoga do swojego domu, czyniąc go członkiem najbliższej rodziny. – Było mi go żal. Wiedziałam, że nikt go nie kupi, nie zaadoptuje, a zwierzak zostanie uśpiony. Skonsultowałam sprawę z weterynarzem, który powiedział, że "pies jest brzydki i nie będzie chodził, ale poza tym jest zdrowy". Zaadoptowałam go – opowiada Linda.

Mimo swojej niepełnosprawności Scooter nie poddaje się i porusza się na przednich łapach, pokonując różnego rodzaju przeszkody, takie jak kamienie, krawężniki i schody. Dzięki pomocy wolontariuszy otrzymał specjalny wózek, którym uwielbia jeździć po parku.

Pozostali laureaci konkursu

W konkursie na najbrzydszego psa świata 2023 na podium stanęły też inne wyjątkowe psy. Drugie miejsce zajął 7-letni pekińczyk o imieniu Wild, a trzecie miejsce przypadło 16-letniemu chihuahua o imieniu Harold.

Wild, jako szczenię, chorował na nosówkę, co spowodowało utratę zębów. Harold, ślepy i głuchy, został znaleziony w ubiegłym roku przez członków organizacji Underdog Rescue, błąkając się po jednym z parków w Antiochii w stanie Kalifornia.

W ramach konkursu przyznawana jest również nagroda publiczności, która tym razem przypadła Rascal – psu, który wcześniej aż dziewięć razy zdobywał tytuł najbrzydszego psa w innych konkursach.

