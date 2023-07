Posłanka PiS z Wrocławia zadarła z prawem. Teraz z aparatem poluje na nią straż miejska

Dorota Kuźnik

C hoć politycy PiS wielokrotnie przekonywali, że nie łamią prawa, we Wrocławiu są na to namacalne dowody. Tych dostarczyła posłanka Agnieszka Soin, która obwiesiła plakatami ze swoim wizerunkiem wrocławskie latarnie. Problem polega na tym, że zrobiła to bezprawnie, bo nie tylko nie dostała na to zgody, ale też za to nie zapłaciła. Takie działanie jest wykroczeniem, dlatego sprawę wzięła pod lupę wrocławska straż miejska.