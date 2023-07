Krysiak ponownie wygrał w sądzie. Kolejna osoba chciała zakazać sprzedaży "Dziewczyn z Dubaju 2"

Piotr Krysiak wygrał drugą z rzędu batalię sądową dotyczącą "Dziewczyn z Dubaju 2". Zakazania sprzedaży książki chciała znana celebrytka Omenaa Mensah, a także mniej znana modelka Patrycja P. O odrzuceniu wniosku tej pierwszej było głośno w zeszłym tygodniu. Teraz sąd podjął podobną decyzję w przypadku roszczeń drugiej kobiety.

Już dwie bohaterki "Dziewczyn z Dubaju 2" chciały zakazu sprzedaży książki. Obie przegrały w sądzie Fot. okładka książki "Dziewczyny z Dubaju 2", Piotr Krysiak / Instagram, Facebook

"Dziewczyny z Dubaju 2" to wydana w kwietniu tego roku kontynuacja bestsellerowego książkowego reportażu o ekskluzywnych prostytutkach i ich sutenerkach z Polski, które brały udział w zagranicznych seks-wyjazdach. Jedną z bohaterek sequela jest była kandydatka na śląską radną, modelka bielizny i partnerka miliardera z Wielkiej Brytanii - Patrycja P. Bogacz porzucił dla niej żonę, a o rozwodzie pisało m.in. "Daily Mail".

Z treści książki wynika, że P. najpierw zaczynała jako uczestniczka wielu sponsorowanych wyjazdów, by potem zajmować się sutenerstwem i pozyskiwaniem prostytutek dla Emilii P. - bohaterki "Dziewczyn z Dubaju" (oraz filmu o tym samym tytule), która za swoją działalność została skazana na 8 miesięcy pozbawienia wolności, 3 tys. złotych grzywny i przepadek korzyści majątkowej w wysokości 80 000 złotych.

Patrycja P. za każdą zrekrutowaną kobietę miała dostawać "sowite honorarium": 100 euro dziennie za każdy dzień pracy pozyskanej prostytutki. "Przyznała się do tego podczas przesłuchania w prokuraturze. Z kolei Emilia P., sutenerka organizująca wyjazdy do bogatych biznesmenów i książąt potwierdziła w śledztwie, że wypłacała Patrycji P. dodatkowe wynagrodzenie za naganianie nowych prostytutek" – czytamy w oświadczeniu Piotra Krysiaka, autora obu książek.

Sąd odrzucił wniosek Patrycji P. o zakaz sprzedaży "Dziewczyn z Dubaju 2". Nie wiedział, czego kobieta się domaga

Sąd okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie. "Wniosek o zabezpieczenie nie zasługiwał na uwzględnienie z uwagi na nie uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego (...) Z treści wniosku nie wynika natomiast, czego wnioskodawczyni zamierza się domagać. Skoro więc wnioskodawczyni nie sprecyzowała, czego się będzie domagała, to sąd nie jest w stanie ocenić, czy jej roszczenie jest uprawdopodobnione" – możemy przeczytać w uzasadnieniu. Ponadto w uzasadnieniu doszło do pewnego pomieszania imion i książek. W "Dziewczynach z Dubaju 2" pojawia się Patrycja P., tymczasem w uzasadnieniu wspomniana jest niejaka "Julia", której w ogóle nie ma w tej części (była za to "jedynce").

Twierdzeń samej wnioskodawczyni, że nie została ona w treści książki pt: "Dziewczyny z Dubaju 2" wymieniona z imienia i nazwiska, a zatem brak jest podstaw do przyjęcia, że literacka postać Julii opisana w publikacji może być utożsamiana z osobą Patrycji P., czy też osobami z kręgu jej znajomych czy rodziny, zaś sama wnioskodawczyni nie jest osobą powszechnie znaną czy rozpoznawalną. Fragm. uzsadnienia Sądu Okręgowego w Warszawie

Sąd zwrócił też uwagę na to, że "zakazanie obowiązanym dystrybucji książki, jej sprzedaży czy też innych form wprowadzania jej do obrotu byłoby zbyt daleko idącym posunięciem, oceniając je w momencie prowadzenia postępowania zabezpieczającego, bez przeprowadzenia kompleksowego postępowania dowodowego". Dlatego też oddalił wspomniany wniosek.

Omenaa Mensah również przegrała w sądzie w podobnej sprawie. Nie odpuszcza jednak Piotrowi Krysiakowi

W zeszłym tygodniu media obiegła informacja o tym, że znana prezenterka, bizneswoman i filantropka Omenaa Mensah również wniosła o zakaz sprzedaży "Dziewczyn z Dubaju 2" - czytelnicy ponoć domyślili się, że w jednym z rozdziałów chodzi właśnie o nią, choć nawet nie była wymieniona z imienia i nazwiska. Jest reprezentowana przez tego samego prawnika, co Patrycja P. - mecenasa Macieja Ślusarka.

"Wniosek dotyczył zaniechania oraz usunięcia skutków bezprawnego naruszenia dóbr osobistych uprawnionej, polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat jej życia prywatnego i zawodowego" – cytował postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Krysiak.

I również ten wniosek został odrzucony przez sąd. Potwierdził to prawnik reprezentujący gwiazdę.

– Potwierdzam, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń został oddalony. Obecnie zaś postępowanie zostało umorzone – podał mec. Ślusarek. Podkreślił też, że sąd przyznał, że "uprawniona uprawdopodobniła twierdzenia wskazujące na naruszenie jej dóbr osobistych w postaci czci i godności przez obowiązanych".

Oboje nie zamierzają jednak złożyć broni. Jego klientka skierowała "prywatny akt oskarżenia o naruszenie dóbr osobistych polegających na rozpowszechnianiu w książce 'Dziewczyny z Dubaju 2' nieprawdziwych historii na jej temat".

Mensah zamierza też złożyć pozew cywilny, w którym będzie domagać się od Krysiaka przeprosin i miliona złotych na cel charytatywny.