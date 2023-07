Skandal w parafii pod Toruniem? "Spał z co najmniej czterema kobietami"

Do toruńskiej kurii dotarł list od kobiety, która skarży się na domniemane romanse księdza pełniącego posługę w jej parafii. "Spał z najmniej czterema parafiankami, w tym z mężatkami" – twierdzi. Wiadomo, co w tej sprawie zrobią hierarchowie.

Anonimowa parafianka złożyła donos na księdza z parafii pod Toruniem (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Mariusz Grzelak/REPORTER

Mieszkanka jednej z miejscowości pod Toruniem donosi o domniemanych romansach jednego z księży w jej parafii. "Jestem oburzona, że pełni nadal posługę, daje komunię, udziela się, a wiadomym jest, że spał z najmniej czterema parafiankami, w tym z mężatkami" – pisze w mailu, którego treść opublikował lokalny serwis ddtorun.pl.

"Z jedną, panią spotykał się dwa lata. Nie dawał jej spokoju. Z kolei inna rozwodzi się" – kontynuuje kobieta. Oburzona czytelniczka serwisu twierdzi również, że ksiądz od początku posługi nie mieszka w parafii. "Ma pewnie jakieś mieszkanie na schadzki" – spekuluje.

O komentarz do sprawy redakcja serwisu zwróciła się do toruńskiej kurii. Okazało się, że sprawa jest im znana – jednak nie będą się nią zajmować.

"Do Kurii Diecezjalnej Toruńskiej dotarł anonimowy mail dotyczący proboszcza parafii w Małej Nieszawce" – pisze ks. Paweł Borowski z Kurii Diecezji Toruńskiej. Zaznacza jednak, że kuria nie zajmuje się anonimami.

"Osoba, która go przysłała, została poinformowana o konieczności formalnego zgłoszenia. Do tej pory żadne formalne zgłoszenie w sprawie, o której Pan pisze, nie wpłynęło. W związku z tym nie będziemy komentowali sprawy na tym etapie" – podsumowuje duchowny.

Seria skandali z księżmi z okolic Łukowa

Jak pisaliśmy w naTemat, na początku czerwca patrol policji z Łukowa (woj. lubelskie) pojechał skontrolować ustronne miejsce, w którym często spotyka się okoliczna młodzież. Na miejscu zastali tylko jeden samochód, a w nim samotnego mężczyznę, mieszkańca sąsiedniego powiatu.

Jak się okazało, był to ksiądz jednej z radzyńskich parafii. Usłyszał on zarzuty: za posiadanie środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Nie jest to pierwszy w tym roku przypadek skandalu z udziałem duchownego pracującego w okolicach Łukowa. W lutym tego roku policja zatrzymała podglądacza z galerii handlowych w Lublinie. Okazał się nim 37-letni wikariusz z Łukowa.

Informacje o podglądaczu napływały już od jesieni 2022 roku. Poinformowano policję między innymi o tym, że w ścianach między kabinami w toaletach ktoś wywiercił dziury. Podglądacz miał nawet blokować zamki innych toalet tak, by potencjalna ofiara korzystała z kabiny, która sąsiadowała z podglądaczem. Podobne sygnały napływały także z innych dużych obiektów handlowych.

Przypomnijmy, że ksiądz usłyszał zarzut usiłowania utrwalania nagiego wizerunku mężczyzny. Nie przyznał się jednak do tego.