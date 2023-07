Taniec Kaczyńskiego właśnie staje się hitem sieci. "Gorsze niż klaskanie u Rubika"

Taniec Jarosława Kaczyńskiego i wierchuszki Prawa i Sprawiedliwości na pielgrzymce Tadeusza Rydzyka właśnie staje się hitem sieci. Tak członkowie rządu hulali i bujali się w rytm "Abyśmy byli jedno". "To jest gorsze od klaskania u Rubika" – piszą użytkownicy Twittera.

Taniec Kaczyńskiego właśnie okrąża sieć. Tak hula u Tadeusza Rydzyka. Fot. Twitter / Szkło Kontaktowe

Taniec Kaczyńskiego właśnie okrąża sieć. Tak hula u Tadeusza Rydzyka

"Mamy przeczucie, że to nagranie stanie się dziś hitem internetu" – napisało na Twitterze "Szkło Kontaktowe". Redakcja się nie myliła, bowiem nagranie już okrąża całą sieć, bijąc rekordy popularności, a przede wszystkim budząc rozbawienie komentatorów.

"Zastanawiam się, ilu z nich robi to z autentycznego przekonania, a ilu tylko dlatego, bo wie, że musi", "Muzyka, kroki a przede wszystkim towarzystwo nie takie", "To jest gorsze od klaskania u Rubika" – piszą użytkownicy Twittera.

Jarosław Kaczyński w pierwszym rzędzie kołysze się w rytm "Abyśmy byli jedno". Razem z nim możemy zauważyć Mariusza Błaszczaka, Elżbietę Witek, Antoniego Macierewicza, Przemysława Czarnka, Jana Kanthaka czy Janusza Kowalskiego.

Sytuacja wywołała nie tylko reakcje zwykłych internautów, ale również oburzenie po stronie opozycji. "Niemal cały rząd namawiają z ambony do głosowania w październikowych wyborach na PiS" – skomentowała wiceszefowa PO Izabela Leszczyna. "Robienie z Kościoła podnóżka partii rządzącej - dla profitów" – stwierdził senator Marcin Bosacki.

Taniec Kaczyńskiego nastąpił już po oficjalnym wystąpieniu prezesa na Jasnej Górze. Podczas pielgrzymki Radia Maryja polityk wprost zachęcał do głosowania na obóz rządzący.

Jarosław Kaczyński i Tadeusz Rydzyk ostro na Jasnej Górze

– Ośmielam się zwrócić do państwa, do wszystkich zebranych, dlatego, że od bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności – oznajmił szef obozu rządzącego.

– Tak jawnie, bezczelnie, kłamliwie i – można powiedzieć odrażająco – atakowany jest Kościół, atakowany jest Ojciec Święty, atakowane są nasze podstawowe wartości, podstawy naszego porządku społecznego, naszego obyczaju, mówiąc najkrócej: podstawy polskości – kontynuował.

Kampania wyborcza jak zawsze stanowi ciąg zaskakujących wydarzeń, jednak tańce Jarosława Kaczyńskiego to dopiero początek. Jacek Sasin postanowił pójść o krok dalej i wręczyć Tadeuszowi Rydzykowi... miecz z czasów Mieszka I.

"(Eksponat - red.) Trafi on do Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu" – przekazał minister aktywów państwowych.

Także Tadeusz Rydzyk postanowił pójść na całość. Ogłosił, że "niemiecka Unia Europejska" chce "wchłonąć" Polskę. – Przecież ja nie uprawiam żadnej polityki, to gołym okiem widać – oznajmił.

Następnie zaczął jeszcze bardziej uderzać w Niemców. – Nie udało się tamtym, nie udało się w czasie II wojny, nie udało się później, no to teraz. Karabinami nas nie załatwili, obozami nas nie załatwili, to "ojro" (załatwią – red.), jak oni mówią, czyli euro. I damy wam, nie damy. Zrobicie to, czy nie zrobicie. A ci Polacy podzieleni. W Polsce też są tacy, co tak "koniecznie to euro", to takie sprzedawczyki, honoru to nie ma, godności – grzmiał.