FEST Festival 2023: które z ponad 200 występów wybrać? Ostatni moment na tańsze bilety

Już pomiędzy 9 a 13 sierpnia w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się kolejna edycja FEST Festivalu. W ciągu zaledwie 4 lat nowopowstała impreza stała się jednym z największych i najważniejszych polskich festiwali muzycznych – tworząc markę, która przyciąga do centrum Śląska wielkie światowe gwiazdy i najlepszych w swoich dziedzinach współczesnych wykonawców.

Fot. mat. prasowe

FEST nie istnieje bez swojej lokalizacji – Parku Śląskiego – który stanowi idealną przestrzeń dla wydarzenia mającego ambicje, by zapraszać swoich uczestników do alternatywnej rzeczywistości. Ta zielona przestrzeń sama w sobie jest ewenementem, największym miejskim parkiem w Polsce i jednym z największych na całym kontynencie. Festiwal korzysta z piękna natury tego terenu oraz uwypukla je za pomocą bajkowych dekoracji.

A kto wystąpi na tegorocznej edycji? Ponad 200 różnych artystów i zespołów na 11 unikalnych scenach. Korowodowi headlinerów przewodzą The Chemical Brothers – trudny do jednoznacznej klasyfikacji elektroniczny duet niedawno świętował 28. urodziny swojego debiutanckiego albumu „Exit Planet Dust”. Wpływowa grupa regularnie wydaje świetnie przyjmowane przez fanów oraz krytykę muzyczną albumy, ale bez wątpienia jej wizytówką są występy na żywo, które są imponującymi audiowizualnymi spektaklami. Do Polski wrócą także Kasabian – kapela z angielskiego Leicester od dwóch dekad jest jednym z najpopularniejszych przedstawicieli brytyjskiego rocka. Grupa przetrwała w ostatnich latach niełatwy okres przetasowań osobowych, ale wyszła z tego zdecydowanie z tarczą. Ich zeszłoroczny longplay, „The Alchemist's Euphoria” zaraz po premierze stał się najlepiej sprzedającym się krążkiem na Wyspach i podtrzymał w ten sposób tradycję wyznaczoną przez 5 poprzednich płyt.

Główną gwiazdą 3. dnia festiwalu będzie z kolei Peggy Gou – południowokoreańska DJ-ka i producentka jest jedną z największych gwiazd elektroniki na świecie. Jej inspirowany latami 80 i 90, przebojowy house to jak na razie złota formuła, na podstawie której powstają same hity. Gou jest także aktywna w świecie mody, a jej pozycję we współczesnym showbiznesie docenił m.in. magazyn Forbes umieszczając ją w zestawieniu najbardziej wpływowych globalnie osób azjatyckiego pochodzenia. Środa, pierwszy dzień FEST Festivalu, będzie z kolei należał do Steve’a Angello – grecko-szwedzkiego producenta i DJ-a, który jest najlepiej znany jako jeden z założycieli Swedish House Mafii, wiodącej marki w świecie muzyki tanecznej. Angello nieustannie jest marką w swoim środowisku, zarówno jako DJ oraz remikser – ma na koncie oficjalne edity przebojów Depeche Mode czy Coldplay.

Na FEST Festival po 4 latach powróci diwa współczesnego zakręconego disco oraz była wokalistka Moloko, Róisín Murphy. Razem z zespołem wystąpi Bonobo, czyli mistrz czułego downtempo, w którym spotykają się syntetyczne i organiczne brzmienia. Sporą publiczność zgromadzi z pewnością Yungblud – niepokorny wokalista z brytyjskiego Doncaster, który w swojej twórczości miesza echa pop-punku, wpływy współczesnym rapem oraz inspirację takimi ikonami jak David Bowie. Uśmiechem w stronę publiczności lubującej się w indie rocku będzie występ takich grup Two Door Cinema Club, Giant Rooks czy Blossoms. Dużo emocji wywoła także z pewnością koncert M83 – francuskiego projektu, który nawiązuje w swojej twórczości do klasyki kosmicznej elektroniki z tego kraju i rozmarzonego shoegaze’u rodem z wytwórni 4AD. Rapowe skrzydło festiwalu jest z kolei dowodzone przez Ferga – bliskiego współpracownika A$AP Rocky’ego, który solowo także zdobył niebywałą popularność. Wszyscy lubujący się w elektronice muszą też zwrócić uwagę na koncerty Sofi Tukker, Olivera Heldensa, Bena Böhmera, Dona Diablo, The Blaze, Kungs czy SBTRKT.

Ale FEST to nie wyłącznie zagraniczne gwiazdy – tych rodzimych także nie zabraknie. Wśród nich znajdą się m.in. Vito Bambino, Ralph Kaminski, prowadzeni do boju przez Bedoesa 2115, bryska, Jann, Kacperczyk czy Paulina Przybysz. Paktofonika zagra w bliskim sąsiedztwie miejsc, w których powstała ich kultowa „Kinematografia”. Zaskoczeniem dla wielu osób może być obecność Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Legendy polskiej piosenki zamierzają jednak udowodnić, że wydarzenia takie jak FEST także są ich naturalnym środowiskiem. Status specjalnego wydarzenia ma także festiwalowa premiera projektu Czułe Struny, w którym Natalia Kukulska wraz ze znamienitymi gości i 60-osobową Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej zaprezentuje nowe interpretacje najznamienitszych kompozycji Fryderyka Chopina, do których zostały napisane oryginalne teksty.

Integralną częścią FEST Festivalu są Kręgi Taneczne – składająca się z 5 unikalnie zaaranżowanych scen strefa, w której królują różne odmiany współczesnej elektroniki. Nazwa nawiązuje do autentycznych Kręgów Tanecznych, na których w Parku Śląskim od kilkudziesięciu lat można było słuchać przede wszystkim występów grup ludowych i folkowych. Organizatorzy wydarzenia nadają więc w ten sposób tej, jedynej w swoim rodzaju, architekturze nowy kontekst.

Powody do pojawienia się w tym miejscu nie są wyłącznie muzyczne. FEST to także mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Na potrzeby imprezy na kilka dni powstaje tętniące życiem, mogące pomieścić kilkadziesiąt tysięcy ludzi, miasteczko festiwalowe, w którym nie brakuje przeróżnych atrakcji. Od aktywności sportowych, przez dedykowane panele dyskusyjne i spotkania z ekspertami, po strefy poświęcone innym najróżniejszym dziedzinom sztuki.

FEST Festival startuje w środę 9 sierpnia i potrwa aż do niedzieli. Właśnie trwają ostatnie dni, w trakcie których można nabyć ostatnie tańsze karnety i bilety na imprezę. Wejściówki w puli LAST CHANCE są w sprzedaży do 14 lipca do godziny 23:59. Wraz z wybiciem północy zostaną zastąpione przez ostatnią, droższą pulę FINAL CALL.