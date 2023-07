Gdzie najlepiej tankować w drodze do Chorwacji? Oto ceny w poszczególnych krajach

Adam Nowiński

J eszcze do niedawna, zanim Chorwacja została przyjęta do strefy Schengen oraz przyjęła euro, kierowcy z Polski jadący nad Adriatyk jak ognia unikali tankowania auta w tym kraju. Teraz to się zmieniło i ceny paliw nie są tam tak wysokie. Gdzie najlepiej zatankować auto w drodze do Chorwacji? Oto średnie ceny paliw w poszczególnych krajach.