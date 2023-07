Psy, podobnie jak ludzie, mogą być podatne na pewne schorzenia wynikające z ich genów. Te problemy zdrowotne obejmują wady serca, nowotwory, wady stawów, a nawet choroby skóry. Są jednak rasy, które tych obciążeń mają mniej niż inne i są uważane za zdrowe. Oto 10 ras, które długo żyją, ciesząc się dobrym zdrowiem.

Szczeniaki chihuahua mają szanse na długie dwudziestoletnie życie fot. 123rf.com

Zanim przeczytasz:

Rasa może sprawić, że pies będzie bardziej lub mniej podatny na pewne choroby, ale ogromne znaczenie ma profilaktyka: zdrowe jedzenie, odpowiednia ilość ruchu, regularne badania. Pamiętaj, aby omówić to z lekarzem weterynarii oraz nie kupować psa, którego rodzice nie byli przebadani pod kątem typowych dla rasy chorób. Weź jednak pod uwagę, że nigdy nie masz 100 proc. gwarancji, że twój czworonóg będzie zdrowy i nie zachoruje np. na raka.

1. Beagle

Beagle to psy znane ze znakomitego węchu i umiejętności łowieckich. Są aktywnymi psami średniej wielkości, których średnia długość życia wynosi od 10 do 15 lat. Choroby związane z rasą, w tym problemy z oczami i biodrami, zwykle występują u starszych psów. Niemniej beagle są najzdrowszymi psami myśliwskimi na świecie.

2. Australijski pies pasterski

Australijski pies pasterski jest niezmordowany i inteligentny. Będzie doskonałym towarzyszem długich wędrówek lub biegania. Niemniej trzeba nauczyć psa odpoczynku, by nie nabawił się problemów ze stawami. Średnia długość życia psów tej rasy to 12–16 lat, ale najstarszy jej przedstawiciel zmarł w wieku... 29 lat i pięciu miesięcy.

3. Pudel

Pudle mają reputację niezbyt mądrych, ale te piękne psy w rzeczywistości są zupełnie inne – należą do najinteligentniejszych ras psów na świecie. Ich kolejną zaletą jest fakt, że przy średniej długości życia od 10 do 18 lat, niemal przez cały czas cieszą się dobrym zdrowiem. Z wiekiem mogą być jednak podatne na problemy z oczami i stawami. To najzdrowsza rasa psów "z włosami".

4. Chihuahua

Chihuahua, choć są małe ciałem, to wielkie duchem: energiczne, towarzyskie, waleczne. Przez większość życia pozostają zdrowe, najczęściej umierają "na starość", dożywając nawet 20 lat, co czyni je najzdrowszymi małymi psami. Typowym problemem w rasie są "luźne rzepki". Zdarzają się też wady zastawek serca.

5. Chart

Charty są uznawane za najszybszą rasę psów na świecie. Żyją średnio od 10 do 13 lat. Zazwyczaj przez całe życie cieszą się znakomitym zdrowiem, jednak podobnie jak inne rasy psów z głęboką klatką piersiową, są podatne na skręt żołądka, zwłaszcza jeśli jedzą łapczywie i od razu biegają – dlatego tak ważne jest monitorowanie ich posiłków.

6. Husky

Husky są znane ze swojej siły i wytrzymałości podczas ciągnięcia sań. To średniej wielkości psy o atletycznej budowie i nieskończonej energii. Uwielbiają biegi, długie spacery, górskie wędrówki. Żyją średnio 12–16 lat, na ogół są bardzo zdrowe. Największym zagrożeniem dla rasy są choroby stawów, w tym dysplazja.

7. Shiba Inu

Shiba Inu są jedną z najstarszych ras psów na świecie. Są bardzo niezależne i psotne, ale również bardzo zdrowe. Rzadko zapadają na choroby genetyczne i nowotwory. Ich średnia długość życia to 13–15 lat. Obowiązkiem każdego opiekuna jest dbanie o ich jamę ustną i odpowiednie odżywianie, aby pomóc im uniknąć otyłości (to straszne łasuchy) i chorób zębów.

8. Border collie

Border collie to psy, które osiągają wiele sukcesów w psich sportach. Ze względu na szybkość i zwinność dominuiją w dyscyplinach takich jak dogfrisbee czy agility. Co do zasady są rasą zdrową, lecz narażoną na choroby oczu i uszu, a także dysplazję. Szczenięta należy kupować wyłącznie od hodowców, którzy przebadali ich rodziców.

9. Hawańczyk

Hawańczyki pochodzą z Hawany na Kubie, będąc jedyną rasą pochodzącą z tego kraju. Są to małe, inteligentne i niezwykle towarzyskie psy. Przedstawiciele tej rasy są podatni na szkolenie i bardzo zdrowi. Typowy Hawańczyk żyje od 14 do 16 lat. Typową chorobą dla rasy jest dziedziczna głuchota, która w dobrych hodowlach nie powinna występować.

10. Basenji

Basenji to inteligentny i wysportowany pies z "kocim charakterem" – uwielbia dbać o swoją sierść i może "miauczeć". Średnio żyje od 13 do 14 lat, przez cały czas pozostając zdrowym. Niemniej rasa jest podatna na niedoczynność tarczycy i problemy z biodrami. Pomóc w wykryciu chorób mogą testy DNA. Chorzy rodzice nie powinni być rozmnażani.

11. Kundelek

Do niedawna uważano kundelki za mieszaninę różnych ras, ale niedawne badania naukowe wskazują, że mieszańce w rzeczywistości są odrębną rasą genetyczną. Mają geny sprzyjające znakomitemu węchowi oraz sprawniejszemu działaniu układu odpornościowego i rozrodczego. Są też pozbawione "chorób typowych dla rasy". Mogą żyć nawet 20 lat!

Czytaj także: https://natemat.pl/411820,psy-kiedys-a-dzisiaj-zobacz-jak-100-lat-hodowli-zmienilo-rasy-psow