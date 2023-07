11 najbardziej chorowitych ras psów. Niektóre są bardzo "modne"

Wypadanie gałek ocznych, problemy z porodem, wysypki, alergie... Lista chorób, na które mogą zapadać psy, jest długa. Niektóre chorują na nie częściej od innych. Oto 11 ras psów, które nie mogą pochwalić się dobrym zdrowiem. Część z nich jest bardzo "modna"...

Jedną z najbardziej chorowitych ras są mopsy fot. 123rf. com

Rasa może sprawić, że pies będzie bardziej lub mniej podatny na pewne choroby, ale ogromne znaczenie ma profilaktyka: zdrowe jedzenie, odpowiednia ilość ruchu, regularne badania. Pamiętaj, aby omówić to z lekarzem weterynarii oraz nie kupować psa, którego rodzice nie byli przebadani pod kątem typowych dla rasy chorób. Weź jednak pod uwagę, że nigdy nie masz 100 proc. gwarancji, że – niezależnie od rasy – twój czworonóg będzie zdrowy i nie umrze przedwcześnie.

1. Berneński pies pasterski

Berneńskie psy pasterskie są wyjątkowo łagodne i przyjacielskie. Opiekunowie bardzo się do nich przywiązują. Większość z nich nie może cieszyć się obecnością ukochanych pupili zbyt długo. Średnia długość życia berneńczyków to 7 lat. Powodem przedwczesnej śmierci berneńskich psów pasterskich są nowotwory, które dotykają ok. 50 proc. tych psów, z czego 40 proc. z nich umiera. Jako przedstawiciele ras olbrzymich, berneńczyki mają tendencję do chorób stawów. Problemy z chodzeniem mogą pojawić się już po 5. roku życia. Typowe dla rasy są również choroby oczu i skóry.

2. Buldog angielski

Buldogi angielskie to rasa bardzo trudna w hodowli. Są uparte, niezależne i sporo chorują. Ze względu na specyficzną budowę mają problemy z oddychaniem i źle znoszą upały. Powszechne są również bóle kręgosłupa i stawów. Buldogi angielskie mają niestabilne stawy, wypada im rzepka, są zagrożone dysplazją. Krótka kufa sprawia, że pies nie jest w stanie się schłodzić, przez są narażone na udar cieplny bardziej niż inne psy. Inne choroby, na które narażony jest buldog angielski to zwężenie tchawicy, zwężenie tętnic płucnych i uchyłki przełyku.

3. Cavalier King Charles Spaniel

Aż 42 proc. przedstawicieli tej rasy umiera na choroby serca. Wszystko za sprawą wady zastawki (MVD), która prowadzi do zawału i niewydolności narządu. Inną powszechną dolegliwością u cavalierów są choroby oczu. Najczęściej spotykane to suche oko, dystrofia rogówki, dysplazja siatkówki oraz zaćma. Mogą zdarzać się owrzodzenia rogówki i małoocze. Cavaliery mają tendencję do dysplazji stawów łokciowych i dystrofię mięśniową. Bardzo często chorują na epizodyczne upadanie (EFS) i syringomielię, czyli jamistość rdzenia. Choroba polega na zaniku mięśni, zaburzeniach czucia i nietrzymaniu kału oraz moczu.

4. Dog niemiecki

Najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci dogów niemieckich są rozszerzenia i skręty żołądka. Niewiele osobników dożywa 10. roku życia. Chorobą często występującą wśród dogów niemieckich jest zespół chwiejności. Chorujące psy mają problemy ze wstawaniem, przewracają się i uderzają głową o różne przedmioty. W ekstremalnych przypadkach choroba kończy się niedowładem kończyn. Dogów niemieckich nie ominęły choroby genetyczne. Najczęstszą z nich jest dysplazja zastawek przedsionkowo-komorowych objawiająca się kaszlem, dusznością, omdleniami.

5. Golden retriever

W zestawieniu najbardziej chorowitych ras psów nie mogło zabraknąć golden retrievera. Ta urokliwa rasa jest narażona na wiele chorób, zwłaszcza na dysplazję stawów biodrowych, co powinno być przedmiotem regularnej kontroli. Oprócz tego goldeny są podatne na choroby oczu, takie jak jaskra czy dysplazja siatkówki. Częstą przypadłością w rasie są również choroby skóry, alergie i zapalenie uszu. Dodatkowo golden retrievery są bardziej narażone na wystąpienie nowotworów w porównaniu do innych ras psów. Podobnie ze skrętem żołądka.

6. Bernardyn

Bernardyn jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ras psów na świecie. To muskularny, odważny, silny i wierny czworonóg. Niestety niezbyt zdrowy. Bernardyny ważą 70-90 kg. Ogromna masa ciała przekłada się na liczne problemy z układem ruchu. Bernardyny mają tendencję do chorób kości. Należy tu wymienić dysplazję stawów biodrowych, częste obrzęki i zwichnięcia. Powszechną chorobą wśród bernardynów jest nowotwór kości. Dodatkowo bernardyny są narażone na padaczkę. Do napadów drgawkowych może dochodzić nawet kilka razy dziennie.

7. Bokser

Boksery nie są uważane za rasę psów o doskonałym zdrowiu. Podobnie jak inne rasy ze skróconą kufą cierpią na problemy z oddychaniem, nowotwory gardła i jamy ustnej. Mogą mieć też skłonność do dysplazji stawów biodrowych i doprowadzających do zwyrodnień kostnych spondylozy. Kolejnym problemem zdrowotnym w rasie są zaburzenia pracy serca i skręty żołądka. Psy tej rasy mogą mieć też skłonność do tycia i psiej cukrzycy.

8. Doberman

Dobermanów nie mogło zabraknąć na liście TOP 11 najbardziej chorowitych ras psów. Wszystko przez ich skłonność do dysplazji stawów łokciowych, zapalenia skóry i zwyrodnień kręgosłupa w odcinku szyjnym. Chorobą typową dla rasy jest niedoczynność tarczycy, a u samców choroby prostaty. Dobermany mają też skłonność do wad serca, takich jak kardiomiopatia rozstrzeniowa i wrodzone wady zastawek, a także do chorób neurologicznych, szczególnie neuropatii, która w zaawansowanym stopniu może uniemożliwiać chodzenie.

9. Mops

Mopsy to rasa, która dość często zjawia się w gabinetach weterynarzy. Wszystko przez skróconą kufę i skłonność do zwężania dróg oddechowych, co może prowadzić do trudności w oddychaniu, duszności, powodując przegrzanie. Psy tej rasy są też podatne na zespół obturacyjny płuc oraz choroby oczu i ich okolic: zapalenie spojówek, owrzodzenie rogówki, suche oko. Ze względu na dużą głowę i małe ciało, mopsy mogą mieć trudności z porodem, wymagając cesarskiego cięcia.

10. Wilczarz irlandzki

Wilczarz irlandzki jest jedną z największych ras psów na świecie. Dobrze znosi mróz, opady deszczu i długie wędrówki. Mimo że jest to rasa olbrzymia, to wilczarz irlandzki jest psem aktywnym i chętnym do współpracy. Jego wadą jest to, że nie cieszy się dobrym zdrowiem. Chorobą typową dla rasy jest kardiomiopatia rozstrzeniowa. Schorzenie prowadzi do niewydolności serca i śmierci. Większość psów z tą chorobą nie dożywa 5. roku życia. Ponadto wilczarze narażone są na nowotwory i skręty żołądka.

11. Toadline exotic bully

Ta nieuznawana oficjalnie "rasa" to efekt ludzkiej fantazji. Niekoniecznie w dobrym znaczeniu tego słowa. Chęć zmniejszenia buldoga zaowocowała deformacją kręgosłupa. W efekcie toadline exotic bully ma problemy nie tylko z poruszaniem, ale również z oddychaniem. Kręgosłup uwiera go w płuca. Łapy tych psów są nienaturalnie obniżone. Wiążą się z tym liczne problemy ze skórą brzucha oraz choroby stawów. Pies od narodzin walczy o to, by ustać na łapach i złapać oddech. Co ciekawe, psy tej "rasy" potrafią kosztować 15 tys. dolarów...

