Benjamin Netanjahu premier Izraela trafił do szpitala. Jego biuro poinformowało, że polityk "źle się poczuł". Okazuje się, że premier Izraela Benjamin Netanjahu trafił do Centrum Medycznego Sheba w Ramat Gan pod Tel Awiwem. Jego biuro prasowe przekazało w jakiej kondycji jest obecnie.

Premier Izraela trafił do szpitala. Benjamin Netanjahu w placówce medycznej Fot. Xinhua/Photoshot/REPORTER

Premier Izraela w szpitalu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu trafił do Centrum Medycznego Sheba w Ramat Gan pod Tel Awiwem. Jego biuro prasowe przekazało, że na ten moment Netanjahu jest w dobrej kondycji i przechodzi dodatkowe badania. Izraelskie media podają, że 73-letni premier miał przekazać wcześniej, że źle się czuje.

Do szpitala trafił ze swojego domu w Cezarea, gdzie spędzał weekend. W momencie zabierania przez karetkę pogotowia miał być przytomny. Przypomnijmy, że to nie pierwszy taki incydent z udziałem głowy izraelskiego rządu. Premier Izraela trafił do szpitala w październiku 2022 r. z powodu bólu w klatce piersiowej. Został zwolniony po tym, jak wyniki badań wróciły do ​​normy. Netanjahu sprawuje funkcję premiera kraju po raz szósty, tym samym jest najdłużej sprawującym ten urząd w historii.

