Koty to niezwykle towarzyskie zwierzęta, które uwielbiają kontakt z człowiekiem. Co jednak w sytuacji, gdy zbliża się wakacyjny wyjazd, a nie możemy zabrać ze sobą mruczka? Czy kot może zostać sam w domu? Na jak długo? Na te pytania w rozmowie z naTemat odpowiada Joanna "Maja" Glensk, behawiorystka kotów.

My na wczasy, a kot sam w domu? Zapytaliśmy o to behawiorystkę fot. 123rf.com

– Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi, a to dlatego, że zwierzę pozostawione bez nadzoru człowieka, nawet w bezpiecznym z pozoru środowisku domowym, zawsze może wpaść w tarapaty. Nie ma znaczenia czy zostanie samo na 15 minut, czy na 8 godzin, kiedy wychodzimy do pracy.

– Należałoby więc powiedzieć, że zwierzęta w domu, bez nadzoru, pozostawiamy na czas najkrótszy jak to możliwe, a przy dłuższych wyjazdach, warto zorganizować opiekuna zastępczego. Taka odpowiedź może nie być satysfakcjonująca, jednak powinniśmy mieć przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo i komfort naszych podopiecznych, którzy są od nas całkowicie zależni.

– Jeśli wyjeżdżamy, to przynajmniej raz na dobę ktoś powinien zajrzeć do kota, aby upewnić się, że nic mu nie dolega, oraz zadbać o świeże jedzenie, wodę i opróżnienie kuwet. Kwestią indywidualną jest to, czy kot będzie potrzebował interakcji, takich jak zabawy i pieszczoty, czy preferował "podstawowy serwis" – wyjaśnia ekspertka.

Częstszych odwiedzin wymagają koty chore, którym trzeba podawać leki, a ich stan powinien podlegać stałej kontroli. – Podobnie większej uwagi mogą wymagać koty bardzo aktywne lub żyjące w większych grupach, aby sprostać ich potrzebom żywieniowym i kuwetowym – zaznacza.

Bez nadzoru nie powinny też zostawać koty wychodzące, które są narażone na wiele niebezpieczeństw. Potrącenia, upadki z wysokości, pogryzienia – to tylko niektóre z zagrożeń. Niedawno z resztą dołączyła do nich ptasia grypa, którą potwierdzono u kilkunastu kotów w Polsce.

Opiekun zastępczy lepszy niż hotel

Lepiej zostawić kota w domu, organizując mu opiekę, niż oddawać go do hotelu, ponieważ wyrwanie zwierzęcia ze znanego otoczenia, spotęguje stres.

– Większość kotów opuszcza domy bardzo rzadko, jedynie w przypadku wizyt u weterynarza. Nic dziwnego więc, że większość mruczków nie jest fanami takich wycieczek. Koty jako zwierzęta terytorialne zwracają dużą uwagę na zapachy. Wyrwane ze znanego środowiska, bogatego w zapach kojarzący się z bezpieczeństwem, czują stres i dezorientację.

Chociaż trudno o kota podróżnika, to jest to możliwe. – Niektóre osobniki mają ku temu predyspozycje i można je przyzwyczaić do wspólnego podróżowania. Adaptację najlepiej rozpocząć stopniowo, kiedy kot jest jeszcze maluchem – mówi. Myślę, że ma to sens jednak tylko wtedy, kiedy podróżujemy z kotem regularnie i często, a nie dwa razy do roku na przy okazji wyjazdu na święta.

A jak wygląda opieka zastępcza? – Catsitter może odwiedzać zwierzaka umówioną liczbę razy lub zamieszkać z nim na czas naszej nieobecności. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej sprawdza się korzystanie długofalowo z pomocy tej samej osoby lub grupy osób. Jest tak dlatego, że z czasem kot poznaje nowego opiekuna, nawiązuje z nim bezpieczną i wygodną dla siebie relację.

Zabezpieczenie domu to podstawa

– Jedną z podstawowych czynności, jakie należy wykonać w domu, jest zabezpieczenie okien i balkonu. Zaklinowanie się kota w uchylonym oknie jest szalenie niebezpieczne i może powodować trwałe uszkodzenia, a nawet konieczność eutanazji – mówi w rozmowie z naTemat.

Kolejnym problemem są kwiaty oraz przedmioty, które zwierzęta mogą polizać albo zjeść.

Zatrucia toksynami i zatory układu pokarmowego po zjedzeniu na przykład folii, gumki recepturki, stanowią śmiertelne zagrożenia dla życia i zdrowia kotów. W takich sytuacjach ważna jest szybka reakcja, która nie jest możliwa, jeśli kot jest zostawiony sam sobie, Joanna "Maja" Glenks behawiorystka kotów

– Z otoczenia powinno zniknąć wszystko, co kot potencjalnie może zjeść, a czego jeść nie powinien. Warto wziąć pod uwagę również to, że wiele kotów potrafi otwierać drzwi i odsuwać szuflady, a także często szukać kryjówek w szafach.

Równie istotna, co zapewnienie kotu bezpieczeństwa, jest dbałość o jego higienę. Kocia behawiorystka zachęca, aby na czas nieobecności zostawić kotu więcej kuwet.

– Koty lubią rutynę, więc jeśli to tylko możliwe powinniśmy zatroszczyć się o utrzymanie dotychczasowych pór karmienia. Pomocne w tym zadaniu są automatyczne miski, które pozwalają zaprogramować wybrane godziny posiłków. Nie zapominamy także o kilku pojemnikach z wodą, najlepiej rozłożonych w kilku miejscach w domu.

Podczas nieobecności opiekunów, koty zazwyczaj przesypiają znaczną część czasu, ale i tak warto pomyśleć o urozmaiceniach i zostawić kotu kilka bezpiecznych zabawek. Wykończeniem starań mogą być preparaty z feromonami, które wraz z dobrze dostosowanym środowiskiem, będą poprawiać samopoczucie kota.

Kot obrażony za wyjazd? Nie do końca

Czy kot może obrazić się na opiekuna za to, że wyjechał bez niego na urlop? – Może! A niech ktoś mu zabroni! A tak na poważnie, koty nie są złośliwe lub obrażalskie. Ich zachowanie bywa reakcją na stres – mówi ekspertka.

Tęsknota u kotów ma różne oblicza. Najbardziej zauważalne to spadek aktywności, brak apetytu, załatwianie się poza kuwetą i ukrywanie. Nie należy lekceważyć takich objawów, ponieważ są niespecyficzne i występują także u kotów chorujących. Są wskazówką, że kot źle się czuje i potrzebuje pomocy.

– Jeśli kot po naszym powrocie wygląda na obrażonego, to jest to wskazówka, iż nasz kot nie najlepiej zniósł naszą nieobecność. Planując kolejny wyjazd, musimy lepiej zadbać o jego potrzeby i samopoczucie. Jeśli nie wiemy, jak to zrobić, możemy skonsultować się z behawiorystą.

****

Joanna "Maja" Glensk – behawiorystka kotów i technik weterynarii. Na co dzień prowadzi terapie behawioralne oraz odwiedza podopiecznych w roli catsitterki i nie tylko. Materiały edukacyjne dla opiekunów kotów zamieszcza na stronie internetowej www.kociegzorcysta.pl oraz na oraz na fanpage’u Facebookowym Kociego Egzorcysty.

Czytaj także: https://natemat.pl/434548,najstarszy-kot-na-swiecie