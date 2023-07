Labradoodle wzbudzają wiele kontrowersji. Większość z nich pochodzi z pseudohodowli, w których krzyżuje się labradory z pudlami – bez badań genetycznych, bez wzorca, w kiepskich warunkach, tworząc kundelki. Ludzie kupują je ze względu na "ładne oczy", choć wcale nie muszą. Oto 9 ras psów podobnych do labradoodle, które kupisz w sprawdzonych hodowlach.

Wally Conron, który w 1989 roku stworzył pierwszego labradoodle, po latach stwierdził, że to była "największa pomyłka jego życia" – iskra do rozprzestrzeniania się mieszańców pudli, które wpadły w ręce pseudohodowców.

"Otworzyłem puszkę Pandory i wypuściłem potwora Frankensteina”– mówił w 2018 roku w wywiadzie dla Australia Broadcasting Corporation.

6 lat później na łamach Psychology Today Conron krytykował "pseudohodowców" zarabiających na "modzie", którą niechcący sam zapoczątkował. "Rynek zalewa morze nowych ras, miksów z pudlem: cavapoo, maltipoo, goldendoodle. To jakieś szaleństwo" – mówił.

Jego komentarze wywołały poruszenie i zapoczątkowały dyskusję na temat "psich hybryd".

– Hybryda to jedynie odmienna nazwa na kundla. Może dla niektórych słowo "hybryda" brzmi bardziej światowo niż "kundel", nie wiem. Wiem natomiast, że skojarzenie labradora z pudlem NIE CZYNI z nowopowstałego psa przedstawiciela nowej rasy: labradoodle – tłumaczy w rozmowie z naTemat behawiorystka psów z 14-letnim doświadczeniem Aneta Awtoniuk.

– Prawdziwe wielopokoleniowe labradoodle wywodzą się z konkretnej linii i są krzyżówką określonych ras: labradora, pudla, teriera pszenicznego/ curly coated retrievera, irlandzkiego spaniela dowodnego, cocker spaniela angielskiego i cocker spaniela amerykańskiego. I posiadanie psa od hodowcy zrzeszonego w konkretnych organizacjach – dokładnie: ALFA EUROPE, ALAEU, ALCA, AALA, WAALA – gwarantuje, że mamy psa rasowego. Jeśli hodowca nie figuruje w rejestrze jednej z tych organizacji, sprzedaje kundla, a nie labradoodla.

Ekspertka zaznacza, że takie psy nierzadko są "produkowane" w pseudohodowlach.

– Pseudohodowle to najczęściej nawet nie fabryki, a przetwórnie psów. Nie liczą się w nich żadne zasady, nie ma żadnej odpowiedzialności. Bez badań medycznych, bez spełnienia podstawowych potrzeb, np. spaceru, przetrzymuje się tam zwierzęta w najmniejszych możliwych klatkach, w których pies nie może się nawet obrócić, więc przebywa tygodniami w jednej pozycji, we własnych odchodach, często też w odchodach innych psów, których klatki ustawia się piętrowo.

– Jeśli ktoś chce być pewny, że nie płaci za znęcanie się na zwierzętami, powinien wybierać psy z oficjalnych hodowli firmowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce lub Międzynarodową Federację Kynologiczną (FCI, Fédération Cynologique Internationale), a w przypadku ras nieuznanych przez polski ZKwP, należących do konkretnych organizacji narodowych dbających o standard rasy. Rasy, nie hybryd, czyli kundelków. Każda taka hodowla ma obowiązek wykonywania testów DNA wszystkich psów hodowlanych i ich szczeniąt, co wynika z dbałości o zdrowie, predyspozycje genetyczne i wygląd psów – tłumaczy.

Osobom, które zakochały się w uroku labradoodli, ale nie chcą kupować psa z pseudohodowli, można polecić psy rasowe przypominające labradoodle. Oto 9 takich ras. Pamiętajmy jednak, by nie wybierać psa na "ładne oczy", wybrać hodowlę zarejestrowaną w FCI, a przed zakupem dokładnie poznać rasę.

1. Barbet

Barbet to pies średniej wielkości o umięśnionej i eleganckiej sylwetce. Jego cechą charakterystyczną jest gęsty i kręcony włos. Pokrywa on całe ciało czworonoga, w tym uszy, łapy i ogon. Barbety występują w różnych kolorach: czarnym, brązowym, szarym, kremowym oraz białym. Mogą być jednokolorowe lub "w łatki". Psy tej rasy są znane ze swojego łagodnego i przyjacielskiego charakteru.

2. Curly coated retriever

Curly Coated Retriever (inaczej nazywany "Curly" lub "Curl") to rasa psa łowieckiego, charakteryzująca się gęstym, kręconym włosem. Jego sierść jest nieco twardsza w dotyku niż u innych labradora. Najbardziej typowe jest jednolite czarne lub brązowe ubarwienie. Dopuszczalne są niewielkie białe znaczenia na łapach. Curle to psy bardzo aktywne – najbardziej lubią pływać.

3. Czarny terrier rosyjski

Czarny terrier rosyjski jest jedną z największych ras psów na świecie. Jego znakiem rozpoznawczym jest czarna, gęsta sierść z niewielką ilością podszerstka. Wyglądem przypomina sznaucera olbrzymiego lub labradoodle. Dawniej wykorzystywano go jako psa stróżującego. Obecnie jest zaklasyfikowany jako pies obronny. Jego prowadzenie wymaga od opiekuna konsekwencji i doświadczenia.

4. Hiszpański pies dowodny

Hiszpański pies dowodny to rasa psów myśliwskich pochodzących z Hiszpanii. Są to psy o silnym instynkcie łowieckim, doskonałe w tropieniu i wystawianiu ptaków. Mają gęstą, niemal nieprzemakalną sierść, która pozwala im na pracę w trudnych warunkach. Psy tej rasy są bardzo aktywne, wymagają długich spacerów, zabaw w wodzie i rozrywek.

5. Irish soft coated wheaten terrier

Irish soft coated wheaten terrier to zrównoważony i wysportowany pies pochodzący z Irlandii. Występuje w odcieniach pszenicznych – od sierści jasnopszenicznej do złotorudej. Jest pozbawiony podszerstka, dzięki czemu może być to pies odpowiedni dla alergików. Psy tej rasy mają jedwabiście gładką sierść, nierzadko układającą się w efektowne loki.

6. Lagotto romagnolo

Lagotto romangolo to średniej wielkości pies myśliwski. Jego znakiem rozpoznawczym jest gęsta, kręcona i lekko szorstka w dotyku sierść przypominająca wełnę. Psy tej rasy występują w wielu umaszczeniach: czarnym, brązowym, białym, rudym i innych. Mają przyjazne usposobienie, szybko zżywają się ze swoim opiekunem.

7. Irlandzki spaniel dowodny

Irlandzki spaniel dowodny powstał z połączenia pudla, portugalskiego psa dowodnego i rodzimych spanieli. Jest to największy ze wszystkich spanieli i doskonały pływak – na polowaniach jest w stanie aportować z wody ptaki wielkości gęsi. Występuje wyłącznie w brązowym umaszczeniu. Jego ciało pokrywają gęste, mocno skręcone loczki, które nie przepuszczają wody.

8. Owczarek portugalski

Owczarek portugalski jest psem średniej wielkości o długiej, lekko kręconej sierści. W stosunku do psów i innych zwierząt jest bardzo przyjazny, bywa jednak nieufny w stosunku do obcych. To pies, który bardzo szybko się uczy, ale bywa uparty. Dawniej był wykorzystywany do pilnowania i zaganiania owiec. Wymaga sporo ruchu.

9. Portugalski pies dowodny

Portugalski pies dowodny należy do grupy psów aportujących i dowodnych. Słynie z doskonałych umiejętności pływania. Dawniej wykorzystywano go do przenoszenia wiadomości między statkami. Występuje w umaszczeniu białym, czarnym i brązowym lub w kombinacji tych kolorów. Jego ciało zdobią długie, gęste loki.

