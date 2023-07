Czy koty naprawdę widzą w ciemności? Naukowcy wcale nie są tego tacy pewni

Jeśli kiedykolwiek mieszkałeś z kotem, wiesz, że w nocy potrafi być bardzo aktywny – skacze po meblach, wspina się po firankach, atakuje kołdrę, jakby wszystko dobrze widział. Ale czy jest tak naprawdę? Czy koty naprawdę widzą w ciemnościach?

Koty nie są zwierzętami stricte nocnymi. Polują o zmierzchu i o świcie, kiedy ich ofiary, zwłaszcza myszy, są najbardziej aktywne. I chociaż w nocy widzą od sześciu do ośmiu razu lepiej niż ludzie, ich oczy nie działają jak noktowizor.

Gdyby zamknąć je w pomalowanym na czarno pokoju bez okien, nie widziałyby nic. Za to bardzo dobrze widzą przy słabym oświetleniu, a przecież nasze domy nigdy nie są pogrążone w całkowitej ciemności – obok świecą latarnie, przejeżdżają samochody...

Ewolucja nocnego widzenia u kotów

– Przystosowanie kotów do widzenia przy słabym świetle wynika z potrzeby polowań – mówi cytowana przez Live Science dr Caryn Plummer, specjalistka okulistyki weterynaryjnej z University of Florida College of Veterinary Medicine.

– Koty są bezwzględnymi mięsożercami, co oznacza, że ​​aby zachować zdrowie, muszą jeść mięso. Nie są w stanie wytwarzać pewnych wymaganych białek i muszą je spożywać z zewnętrznego źródła. Wiele z ich potencjalnych ofiar jest aktywnych w nocy lub przy słabym świetle – wyjaśnia.

Koty widzą w ciemności, ponieważ struktura ich oczu, a zwłaszcza siatkówki, pozwala im widzieć lepiej niż ludzie, gdy poziom światła jest niski. dr Caryn Plummer specjalistka okulistyki weterynaryjnej

Ekspertka zastrzega jednak, że wzrok nie jest jedynym zmysłem, który umożliwia kotom skuteczne polowanie po zmroku. Koty mają bowiem doskonały słuch i węch, co pomaga im w nawigacji i namierzaniu ofiar.

Wysoka cena za widzenie w ciemności

W ewolucji za każdą przewagę trzeba zapłacić swoją cenę. Tak jest również w przypadku nocnego widzenia u kotów, bo chociaż koty bardzo dobrze widzą przy słabym oświetleniu, to w dzień widzą zdecydowanie gorzej.

– W wyniku adaptacji, które umożliwiają tak czułe widzenie w nocy, ich ostrość widzenia w ciągu dnia wynosi tylko około 1/7 naszej – mówi cytowany przez New York Times dr Richard E. Goldstein, lekarz weterynarii z Nowego Jorku.

Ludzie myślą, że koty mają doskonały wzrok, ale to nieprawda. Mają, ale tylko w nocy. W dzień widzą okropnie. dr Richard E. Goldstein lekarz weterynarii

To niejedyne różnice między oczami ludzi i kotów. Na przykład koty nie widzą kolorów w taki sam sposób jak ludzie. Świat, który widzą, przybiera odcienie szarości, co dobrze sprawdza się w nocy, wyostrzając kontury.

– Koty mają inaczej zbudowaną siatkówkę, mają mniej czopków fotoreceptorów, więc nie postrzegają kolorów tak jak my i nie widzą detali, tak wyraźnie, jak ludzie – mówi Plummer.

Czopki w oku są odpowiedzialne za określenie koloru "widzenia dziennego". Ludzie mają trzy rodzaje czopków, które pozwalają im widzieć kolory niebieski, zielony i czerwony, podczas gdy koty mają tylko dwa rodzaje czopków, co oznacza, że ​​to, co widzimy jako zielony i czerwony, dla kotów jest szare.

Od dawna trwa dyskusja na temat tego, czy koty są daltonistami. Obecnie uważa się, że koty oprócz szarości widzą niektóre odcienie błękitu, zieleni i żółci, ale nie da się tego stwierdzić na pewno. Podobnie jak tego, jak dobrze widzą w ciemności...

