11 najdłużej żyjących zwierząt na świecie. Dwa z nich są prawdopodobnie nieśmiertelne...

Najdłużej żyjące zwierzęta natura wyposażyła w cechy, o których ludzie mogą pomarzyć. Nie chorują na nowotwory, nie mają zmarszczek, oderwane kończyny odrastają, a niektóre nie są w stanie umrzeć śmiercią naturalną. Oto 11 zwierząt, które żyją najdłużej.

Rekin polarny to jedno z najdłużej żyjących zwierząt na świecie Fot. Wikipedia

11. Żółw olbrzymi – 190 lat

Żółwie olbrzymie z Seszeli (Dipsochelys hololiss) są gatunkiem słynącym z długowieczności. Najstarszym żyjącym obecnie żółwiem lądowym jest 190-letni żółw Jonathan. Zwierzę żyje na wyspie św. Heleny na południowym Atlantyku, po tym jak zostało tam przewiezione z Seszeli. Jonathan pamięta młodą Elżbietę II – ma nawet z nią zdjęcie...

10. Wieloryb grenlandzki – 200 lat

Wieloryby grenlandzkie (Balaena mysticetus) to jedne z najdłużej żyjących ssaków. Dokładna długość ich życia nie jest znana, ale kamiennych harpunów znalezionych w ciałach niektórych osobników, używano 200 lat temu. Wal grenlandzki ma mutację genu ERCC1, który naprawia uszkodzone DNA i chroni zwierzę przed rakiem.

9. Karmazyn ostrooki – 205 lat

Karmazyn ostrooki (Sebastes aleutianus) jest jedną z najdłużej żyjących ryb na świecie. Maksymalna długość jego życia, według Departamentu Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody w Waszyngtonie, to 205 lat. Sekretem długowieczności karmazyna jest mutacja DNA zapobiegająca nowotworom. Zwierzę dorasta do 97 cm długości, zagraża mu niewiele drapieżników.

8. Perłoródka rzeczna – 280 lat

Perłoródka rzeczna (Margaritifera margaritifera) to małża, która niegdyś występowała w Polsce. Jej populacja spadła w wyniku wprowadzenia gatunków inwazyjnych i zanieczyszczenia rzek. W Europie perłoródka występuje na północy – w Norwegii i Szwecji. Najstarszy znaleziony okaz miał 280 lat. Jego sekret tkwił w wolnym metabolizmie.

7. Riftia pachyptila – 300 lat

Riftia pachyptila jest bezkręgowcem żyjącym na dnie oceanów. Zazwyczaj występuje na głębokościach poniżej 1–2 km. Jest odporny na zanieczyszczenia wód, wysoką temperaturę i siarkę. Nie posiada układu odpornościowego, a energię czerpie bezpośrednio z wody. Kluczem do ich długiego życia jest wolny metabolizm i niewielu naturalnych wrogów.

6. Cyprina islandzka – 507 lat

Cypriny islandzkie (Arctica islandica) są gatunkiem słonowodnym, zamieszkującym północną część Oceanu Atlantyckiego. Najstarszego żyjącego cyprina znaleziono w 2006 roku u wybrzeży Islandii – miał 507 lat, co oznacza, że urodził się w 1499 roku, gdy Vasco da Gama powrócił do Lizbony z wyprawy do Indii...

5. Rekin polarny – 521 lat

Rekiny polarne (Somniosus microcephalus) żyją w zimnych północnych wodach Atlantyku i Arktyki. Mogą dorastać nawet do 7,3 metra długości. Najstarszy osobnik liczył 521 lat – urodził się wcześniej niż powstała Mona Lisa, przeżył dwie wojny światowe i reformy Lutra. Dojrzałość płciową osiągnął w wieku 150 lat...

4. Czarne koralowce – 4000 lat

Koralowce wyglądają jak kolorowe, podwodne skały i rośliny, ale w rzeczywistości składają się z egzoszkieletów bezkręgowców zwanych polipami. Te polipy nieustannie namnażają się i wzajemnie zastępują, tworząc genetycznie identyczną kopię. Ich długie życie jest zatem wysiłkiem zespołowym składającym się z tysięcy "pokoleń".

3. Gąbki szklane – 11 000 lat

Gąbki szklane żyją w głębokich oceanicznych wodach. Nazwę zawdzięczają wyglądowi – ich szkielety przypominają szkło. Z badania opublikowanego w 2012 roku w czasopiśmie Chemical Geology wynika, że gąbki gatunku Monorhaphis chuni mogą żyć około 11 000 lat. Naukowcy podejrzewają, że inne mogą żyć jeszcze dłużej...

2. Turritopsis dohrnii – potencjalnie nieśmiertelny

Turritopsis dohrnii to gatunek nazywany "nieśmiertelną meduzą", ponieważ, jeśli nic go nie zabije, może żyć wiecznie. Osiedla się na morskim dnie, gdzie wytwarza polipy. Te polipy zamieniają się w meduzy, a kiedy są ranne lub głodne, zamieniają się z powrotem polipy, później wracają do formy meduzy, i tak w kółko.

1. Stułbia – potencjalnie nieśmiertelna

Stułbie, inaczej nazywane hydrami, to grupa małych bezkręgowców przypominających meduzy. Są zbudowane głównie z komórek macierzystych, które nieustannie regenerują się poprzez powielanie. Te zwierzęta nie są w stanie umrzeć śmiercią naturalną. Te, które umierają, padają ofiarami drapieżników, najczęściej ryb.

