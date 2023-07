W Jeleniej Górze doszło w piątek do niebezpiecznego wypadku. Samochód osobowy marki mercedes zderzył się z autobusem, a następnie wjechał w 4-osobową rodzinę spacerującą chodnikiem. Są ranni.

Wypadek w Jeleniej Górze, samochód wjechał w rodzinę

Do zdarzenia doszło około 14:00 przy ulicy Podwale. Jak pierwsze doniosło radio RMF FM, samochód osobowy wyjeżdżał z garażu podziemnego należącego do centrum handlowego Galeria Nowy Rynek. Podczas włączania się do ruchu mercedes zderzył się z autobusem miejskim linii nr 5.

W wyniku uderzenia auto "odbiło" na chodnik i wjechał w 4-osobową rodzinę, która stała w przy pobliskim przejściu dla pieszych. Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze podinspektor Edyta Bagrowska w rozmowie z naTemat.pl przekazała, że w wyniku wypadku trzy osoby odniosły obrażenia i wymagały pomocy medycznej.

– 54-letnia kierująca mercedesem, 44-letni kierowca autobusu i 8-letnie dziecko, które zostało potrącone na chodniku, zostali przewiezieni do szpitala – poinformowała nas funkcjonariuszka. – Kierowcy byli trzeźwi. Policja próbuje ustalić, kto był sprawcą wypadku – dodała.

Jak przekazała podinspektor Bargowska, na ten moment nie wiadomo, w jakim stanie znajdują się osoby poszkodowane w wypadku.– Czekamy na informacje w tej sprawie – stwierdziła funkcjonariuszka. Na miejscu zdarzenia wciąż pracują służby. Do akcji zadysponowano 4 zastępy straży pożarnej i 2 karetki pogotowia. Miejsce wypadku zabezpieczyli policjanci z KMP w Jeleniej Górze.