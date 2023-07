D o skandalicznej sytuacji doszło po przybyciu jednego z promów z Gdańska do Szwecji. Jedna z pasażerek została zmuszona do uśpienia swoich psów. Jej traumatyczne przeżycie opisał jeden ze szwedzkich dzienników.





Skandaliczna sytuacja w Szwecji. Pasażerka przypłynęła promem z Gdańska, uśpiono jej psy

Natalia Kamińska

