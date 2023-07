Pies wie, kiedy kłamiesz i dlatego cię nie słucha. Szokujące wyniki badań

Naukowcy odkryli, że psy wiedzą, kiedy są oszukiwane przez ludzi, a kiedy nieświadomie wprowadzone w błąd. Ta różnica może decydować o ich oddaniu.

– Daj patyka, dostaniesz przysmak. – Taaaa, jasne... fot. 123rf.com

Badania przeprowadzone przez niemieckich naukowców – Christopha J. Völtera, Clausa Lamma i Ludwiga Hubero – opublikowano w 2021 roku na łamach portalu The Royal Society Publishing. W badaniu wzięło udział 260 psów w różnym wieku i różnych ras, ludzkie dzieci, małpy człekokształtne i koty.

W eksperymencie pokazano psom dwa nieprzezroczyste wiadra na karmę. Jedna z osób biorących udział w eksperymencie przez połowę badania chowała jedzenie w jednym, a przez połowę w drugim. Inna osoba mówiła psom, gdzie szukać posiłku, pokazując im wiaderko, do którego włożono karmę.

W drugiej fazie eksperymentu osoba odpowiadająca za komunikację z psami została oszukana. Wyszła z pokoju, a pod jej nieobecność przesypano karmę z jednego wiaderka do drugiego, żeby wskazała psom pojemnik bez karmy. Psy ufały jej osądom i wybierały pojemnik bez karmy, jakby kierowało nimi docenienie "dobrej woli".

W kolejnej części eksperymentu "komunikator" nie wyszedł z pokoju w trakcie przesypywania karmy i świadomie wskazał psom pusty pojemnik. Okazało się, że większość psów zignorowała jego sugestię, wybierając pojemnik z karmą. Co ciekawe, koty, ludzkie dzieci i małpy nie zdały tego egzaminu, wybierając pojemnik wskazany przez "kłamcę".

"Zgodnie z ustaleniami, że psy wykazywały zdolność do oceniania ludzkich informatorów na podstawie tego, co widzieli lub nie, nasze odkrycia stanowią kolejny dowód na to, że psy posiadają zdolność rozróżniania między ludzkimi stanami wiedzy. Wiedzą, kiedy są oszukiwane, a kiedy niechcący wprowadzane w błąd" – informują naukowcy.

"Nie wiadomo, dlaczego psy doceniają to, co nazywamy dobrą wolą i nie stawiają tego na równi z oszustwem. Być może wynika to z procesu udomowienia, do którego doszło tysiące lat temu. Aby to rozstrzygnąć, konieczne są dalsze badania z udziałem wilków. Możliwe, że wilki będą ignorować wskazówki człowieka, kierując się własnym osądem".

Czytaj także: https://natemat.pl/386179,czy-psy-wyczuwaja-zlych-ludzi