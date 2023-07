Johnny Depp zagrał w Polsce. Miał jedno specjalne wymaganie

Hollywood Vampires wystąpiło parę dni temu w Polsce. Jak się okazuje, występujący w zespole Johnny Depp miał istotne dla niego wymaganie. Dotyczyło ono kontaktu z jego fanami.

Johnny Depp miał wymagania podczas występu w Polsce. Fot. Andy Shaw/ ProSports/ Shutterstock

W sobotę 22 lipca Hollywood Vampires zagrało koncert w ramach Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty. W skład zespołu wchodzą: Johnny Depp, Joe Perry, Alice Cooper oraz Tommy Henriksen. Jak się okazało, ten pierwszy miał pewne specjalne wymaganie.

Deppowi bardzo zależało, żeby został całkowicie odizolowany od fanów. Jego kierowca miał się do niego zupełnie nie odzywać, a ochroniarze mieli utworzyć kordon, oddzielający go od fanów, kiedy m.in. przemieszczał się z autobusu do hotelu.

Fani jednak mieli możliwość spotkania się z idolem – musieli tylko słono zapłacić za bilety VIP od 7 do 23,5 tysiąca złotych. Najdroższe umożliwiały wejście na wydzielone miejsce na widowni, gdzie mieli możliwość spotkania i sfotografowania się z Deppem.

Przypomnijmy, że według relacji osób, które były na koncercie, stan Johnny'ego Deppa nie był zadowalający. Podobno, kiedy próbował komunikować się z publicznością, trudno było go zrozumieć, a operatorzy kamery, zwłaszcza na początku, zdawali się unikać pokazywania go na wielkoformatowych ekranach. W drugiej części występu jego forma wyraźnie się poprawiła.

– Faktycznie przez pierwsze pół godziny Depp wydawał się jakiś być może zestresowany, wycofany. Później zapalił sobie papierosa, cygaro czy coś innego i wyraźnie wyluzował. Damska część publiczności szalała. Fanki rzucały mu liściki na scenę – przekazała czytelniczka naTemat, która uczestniczyła w koncercie.

Hollywood Vampires odwołało koncerty

Przypomnijmy, że przed koncertem w Polsce Hollywood Vampires odwołało koncerty na Węgrzech i w Słowacji. Ponadto koncert w Budapeszcie odwołano bardzo niespodziewanie.

– Wszystko było przygotowane, scena była gotowa, ekipa za kulisami też była gotowa na imprezę. Nie myślałem nawet, że może pojawić się jakiś problem, zwłaszcza że członkowie zespołu pojawili się na popołudniowej próbie – przekazał informator portalu Blikk.

Na wspomnianej próbie nie zjawił się za to frontman założonej w 2015 roku kapeli Hollywood Vampires, czyli Johnny Depp. Jak ustalił węgierski dziennik, były mąż Amber Heard miał stracić przytomność w pokoju hotelowym. Wezwano lekarza.

Gdy zespół umieścił w sieci zdawkowe oświadczenie o odwołaniu występu, wywołało to rozgoryczenie wśród ich fanów. W mediach społecznościowych, takich jak Twitter, zaczęły się pojawiać fotografie ukazujące Deppa spożywającego alkohol na krótko przed planowanym występem.