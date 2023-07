Nie żyje współzałożyciel zespołu The Eagles. Randy Meisner miał 77 lat

Media obiegła przykra wiadomość o śmierci współzałożyciela i basisty zespołu The Eagles. Randy Meisner zmarł w wieku 77 lat. O jego śmierci poinformowali członkowie zespołu za pomocą mediów społecznościowych. Muzyk z przyczyn zdrowotnych nie występował na scenie od 2008 roku.

Randy Meisner nie żyje. Był współzałożycielem i basistą zespołu The Eagles Fot. youtube.com / @RandyMeisnerVEVO

Randy Meisner był jednym ze współzałożycieli i członkiem zespołu The Eagles od 1971 roku. O jego śmierci poinformowali członkowie grupy we wpisie na Facebooku. Jak się okazało przyczyną śmierci była przewlekła choroba płuc.

"Ze smutkiem informujemy, że członek-założyciel, basista i wokalista, Randy Meisner, zmarł ostatniej nocy (26 lipca) w Los Angeles w wieku 77 lat z powodu powikłań związanych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCh)" – czytamy.

"Jako oryginalny basista pionierskiej grupy country rockowej, Poco, Randy był na czele muzycznej rewolucji, która rozpoczęła się w Los Angeles pod koniec lat 60. XX wieku. W 1971 roku Randy wraz z Glennem Freyem, Donem Henleyem i Berniem Leadonem założyli Eagles i przyczynili się do płyt zespołu Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights i Hotel California. Został wprowadzony wraz z Eagles do Rock and Roll Hall of Fame w 1998 roku" – napisano w dalszej części wpisu.

Randy Meisner nie żyje. Był współzałożycielem i basistą zespołu The Eagles

Przypomnijmy, że Randy Meisner wraz z kolegami założył zespół The Eagles w 1971 roku. Razem wydali wiele płyt, między innymi: "Eagles", "Desperado", "On The Border", "One of These Nights" czy album "Hotel California", który wydany w 1976 roku odniósł spektakularny sukces za sprawą wielkiego przeboju zespołu o tym samym tytule.

"Randy był nieodłączną częścią Orłów we wczesnym sukcesie zespołu. Jego zasięg wokalny był zdumiewający, co widać na jego popisowej balladzie 'Take It to the Limit' – powiedzieli członkowie The Eagles. Przed Poco był basistą i wokalistą w Stone Canyon Band Rick Nelson. Randy urodził się 8 marca 1946 roku w Scottsbluff w Nebrasce. Przygotowania pogrzebowe trwają" – napisano na oficjalnym profilu grupy.