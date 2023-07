Kolejny sukces polskiego Archiwum X. Zaskakujący finał śledztwa ws. śmierci sprzed 14 lat

Policja pochwaliła się sukcesem łódzkiego Archiwum X. Śledczy wyjaśnili bowiem sprawę śmierci 33-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono przed 14 laty w lesie w powiecie słubickim. Finał śledztwa okazał się zaskakujący.

Policja zatrzymała trzy osoby. Fot. KWP w Łodzi

27 czerwca 2009 roku, w lesie w okolicach Słubic znaleziono ciało 33-letniego mężczyzny, mieszkańca Zduńskiej Woli.

– Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł na skutek pęknięcia w jego żołądku jednego z woreczków z siarczanem amfetaminy. Po wykonaniu szeregu czynności dowodowych 26 listopada 2009 roku przez Komendę Powiatową Policji w Słubicach Prokuratura Rejonowa umorzyła postępowanie z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa – informuje kom. Edyta Machnik.

Przy okazji prowadzonej innej sprawy, a mianowicie dotyczącej zaginięcia mieszkanki Sieradza, policjanci z Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu przeanalizowali ponownie zebrany materiał dowodowy i zabezpieczone ślady. Co się okazało?

– Pracujący nad sprawą funkcjonariusze ustalili, że 52-letni mężczyzna z bogatą przeszłością kryminalną ma związek ze śmiercią 33-latka. Dokonane ustalenia pozwoliły na podjęcie umorzonego wcześniej śledztwa – wyjaśnia kom. Machnik.

Policjanci wytypowali trzech mężczyzn, którzy mieli związek nie tylko ze śmiercią mężczyzny, ale również z przemytem znacznych ilości siarczanu amfetaminy, które przewożone były z Polski do Wielkiej Brytanii metodą na tzw. połyk. To właśnie podczas jednego z takich "transportów" zmarł wspomniany 33-latek.

Podejrzani to mężczyźni w wieku od 46 do 60 lat. Wszyscy trzej zostali zatrzymani i doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw o znacznej szkodliwości społecznej.

– Jedno z zarzucanych przestępstw stanowi zbrodnię. 46-latek został doprowadzony z Zakładu Karnego w Sieradzu, natomiast 52-latek z Aresztu Śledczego w Łodzi gdzie przebywali w związku ze swoimi wcześniejszymi przewinieniami. 26 lipca 2023 roku sąd zastosował wobec trzech z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy – podaje kom. Machnik.

– Obecnie ustalany jest związek innych osób ze śmiercią 33-letniego mieszkańca Zduńskiej Woli oraz procederem przemytu za granicę znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych przez zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie Sieradza – dodaje mundurowa.

Sprawa Iwony T.

Przypomnijmy, że na wiosnę tego roku polskie Archiwum X informowało o innym sukcesie. Chodzi o sprawę zabójstwa Iwony T., 24-latki z Sędziszowa Małopolskiego, do którego doszło w maju 1997 roku. Dziewczyna była niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim i nie była osobą dojrzałą w relacjach damsko-męskich, dlatego była narażona na seksualne wykorzystanie.

W maju 1997 roku Iwona T. udała się na zabawę w remizie OSP w Krzywej (wioska pod Sędziszowem Małopolskim). Dziennikarze TVP Rzeszów dotarli do informacji o przebiegu ostatniej imprezy Iwony.

"Iwona tańczyła – najpierw ze starszym od niej mężczyzną, który kupił jej bilet wstępu, później uczestnikiem zabawy – wysokim, szczupłym około 30- letnim mężczyzną. Z remizy wyszła pomiędzy północą a pierwszą w nocy w towarzystwie Józefa. On zostawił rower, którym wrócił potem do domu. Iwona miała wrócić w kierunku remizy. Tak brzmiała treść zeznań mężczyzny, podczas drugiego przesłuchania. Za pierwszym razem miał wyprzeć się znajomości z Iwoną (...)".

Józef, który mógł być ostatnią osobą, która widziała Iwonę żywą, odmawia rozmowy z dziennikarzami i nie odpowiada na telefony. Ciało Iwony w stanie znacznego rozkładu zostało znalezione 3 miesiące po imprezie w zbożu kilkaset metrów od remizy.

24-latka zginęła od uderzenia pięścią lub tępokrawędzistym przedmiotem, np. kamieniem w głowę. Sekcja zwłok kobiety wykazała, że przyczyną śmierci był właśnie uraz głowy – złamanie kości czaszki i krwotok. Do sprawy Iwony powrócili policjanci z Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, czyli Archiwum X. Do dzisiaj nie odnaleziono zabójcy dziewczyny. Mieszkańcy miejscowości Krzywa zaznaczają natomiast, że sprawy nie wyjaśniono, gdyż zapewne znajomi nie chcieli wydać potencjalnego zabójcy. W małej miejscowości wszyscy byli znajomymi, co więcej we wsi w środku nocy mogli być tylko członkowie potańcówki. Wielu mieszkańców pamięta sprawę zabójstwa Iwony i wiele o niej mówi. "Zaznaczają z całą stanowczością, że gdyby 24-latka chciała pieszo wrócić do Sędziszowa Małopolskiego, gdzie mieszkała, wybrałaby zupełnie inną drogę, niż tę, przy której znaleziono ciało".

