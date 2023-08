Nie taki szczur straszny jak go malują. Niektóre odmiany są naprawdę śliczne

Wśród wszystkich gryzoni żadne nie wywołują tylu emocji, co szczury. Dla jednych są wstrętne, dla innych piękne i mądre. Jakie są ich rasy? Które są najpiękniejsze i żyją najdłużej?

Szczur domowy z niebieskim umaszczeniem fot. 123rf.com

Udomowienie szczura

Szczury udomowiono prawie 200 lat temu. Ogromny wpływ na ten proces miał Jack Black – osobisty szczurołap brytyjskiej królowej Wiktorii, który na łamach prasy opowiedział o tym, że sprzedaje co ładniejsze szczury na domowych pupili.

Pierwsze oficjalne hodowle szczurów domowych zarejestrowano w 1909 roku – była to pierwsza linia szczurów laboratoryjnych, na których testowano leki. W czasie I i II wojny światowej hodowle te rozwinęły się w niezwykłym tempie.

Po wojnie dostrzeżono, że szczury to zwierzęta towarzyskie, inteligentne, z potencjałem na "najlepszych przyjaciół człowieka". Po latach starań w 1976 roku w Wielkiej Brytanii grupa fascynatów założyła National Fancy Rat Society – pierwszą organizację zrzeszającą hodowców szczurów.

2 lata później w Stanach Zjednoczonych powstało stowarzyszenie The Mouse and Rat Breeders Association. Do Polski "moda na szczury" zawitała znacznie później, kilka lat po premierze kinowego hitu "Stuart Malutki".

W 2007 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Hodowców Szczurów Rodowodowych w Polsce (SHSRP). Celem organizacji jest pomoc szczurom, organizacja wystaw i świadome rozmnażanie (z wykluczeniem osobników chorych).

Odmiany szczurów domowych

Oficjalnie nie mówi się o rasach, a o odmianach szczurów. Hodowcy przy tworzeniu ich nazw opierają się na schemacie: rodzaj uszu, rodzaj sierści, umaszczeniu, kolorze oczu. Każda z tych cech ma swoją określoną nazwę – jedną z części składowych odmiany.

Rodzaje sierści:

standard – włos krótki, gładki;

rex – włos kręcony, pofalowane wibrysy;

double rex – sierść krótsza niż u reksów,

velveteen – włos dłuższy, pofalowany;

long hair – długi włos;

satin – włos delikatny, błyszczący;

fuzz – meszek zamiast sierści;

sphinx – bez sierści.

Umaszczenie:

self – jednokolorowe;

AOCP (any other color pattern) – dwa lub więcej kolorów;

AOC (any other color) – jednolite, ale każdy włos jest co najmniej dwukolorowy;

silvered (srebrzysty) – srebrzyste włosy, srebrzysto-niebieskie;

marked (wzorzysty) – wzorki na sierści;

berkshire – biały brzuch, klatka piersiowa, łapki, ogon;

irish – białe łapki, końcówka ogona i plamki na brzuchu;

dalmatian – plamy na białym futrze;

essex – grzbiet i brzuch w różnych kolorach, innych niż biały;

bareback – kolorowy "kaptur" na głowie, szyi, ramionach;

variegated – kolorowa głowa i łapki, biały brzuch, czoło, plamki na ciele;

blaze – jasny trójkąt od nosa do uszu;

hooded – biały ze znaczeniem na głowie, szyi i łapkach, ciągnący się do ogona pas na grzbiecie;

capped – biały z kolorową plamką na głowie;

masked – kolorowe włosy na nosie, czole i w okolicach oczu.

Kształt i osadzenie uszu:

standard – uszy jak u szczura wędrownego;

dumbo – duże i okrągłe uszy osadzone nisko na głowie.

Kolory oczu:

czarny;

czerwony;

różowy;

ruby;

dark ruby;

różnooki.

Galeria odmian szczurów

Nie ma dużych różnic w zachowaniu i długości życia między poszczególnymi odmianami szczurów. Wszystkie żyją mniej więcej 2 lata. Przy wyborze można kierować się zatem względami estetycznymi z zastrzeżeniem, że zwierzę należy kupić od dobrego hodowcy.

Zanim kupisz domowego szczura

Szczury to zwierzęta bardzo inteligentne i towarzyskie. Według wielu źródeł reagują na swoje imiona i należą do grona najinteligentniejszych zwierząt na świecie. Szybko nawiązują więź ze swoim opiekunem i chcą z nim przebywać jak najwięcej.

Z tego powodu trzeba poświęcić im sporo czasu: uczyć je, bawić się z nimi, głaskać. W przeciwnym razie mogą się nudzić i popaść w depresję, a nawet próbować ucieczek, gryźć lub demolować klatkę. Szczur poza klatką i kontrolą to gwarancja zniszczeń.

Minimalny rozmiar klatki dla szczura to 80 x 50 x 80 cm. W środku powinna znaleźć się kuweta, zabawki, hamak i tor przeszkód. Zapach szczurzego moczu nie należy do przyjemnych. Kuwetę trzeba czyścić codziennie, ściółkę wymieniać co 3-4 dni.

Co więcej, mocz i naskórek szczurów zawierają silne alergeny, które unoszą się w powietrzu, przenikają z kurzem, wchodzą w dywany. Przed zakupem zwierzęcia wszyscy domownicy powinni sprawdzić, czy są wolni od alergii. Może pomóc w tym wizyta w hodowli szczurów.

Utrzymanie szczura nie jest tak tanie, jak może się wydawać. Na start trzeba kupić zabawki, miskę, klatkę, poidełko. Później dochodzi jedzenie (specjalna karma, warzywa, nabiał, owoce), wymiana podłoża i ewentualne leczenie.

Zakup zwierzęcia, nawet tak małego, powinien być przemyślaną decyzją.

