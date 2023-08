Skandaliczny artykuł katolickiego portalu. Aż trudno uwierzyć, co napisali o powstaniu

"Przedwojenna Warszawa była prawdziwą stolicą prostytucji i aborcji", zaś "kara za te grzechy była zapowiadana" – takie kuriozalne twierdzenia znalazły się w artykule opublikowanym w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przez prawicowy portal Polonia Christiana. W internecie zawrzało.

Katolicki portal opublikował skandaliczny wpis w rocznicę Powstania Warszawskiego Fot. Czarek Sokolowski/Associated Press/East News

Katolicki portal o Powstaniu Warszawskim: kara za grzechy była zapowiadana

Skandaliczny artykuł pojawił się we wtorek 1 sierpnia – czyli w dniu obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – na stronie PCh24.pl. Jest to portal internetowy radykalnego katolickiego dwumiesięcznika "Polonia Christiana", wydawanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi we współpracy z włoskim miesięcznikiem "Radici Cristiane". "Ludzie z trudem akceptują prawdę o Bogu 'Sędzim sprawiedliwym, który za dobro wynagradza a za złe karze'. Dlatego wielu z nas sugestia, że straszliwa hekatomba stolicy Polski, której rocznicę właśnie obchodzimy, mogła być karą za grzechy przedwojennych mieszkańców Stolicy, może wydać się wręcz bluźnierstwem" – stwierdza na samym początku autor artykułu. I dodaje: "Warto jednak pamiętać, że przedwojenna Warszawa była prawdziwą stolicą prostytucji i aborcji. I że kara za te grzechy była zapowiadana."

W internecie zawrzało po publikacji artykułu w mediach społecznościowych portalu. "Okropne i haniebnie wykorzystywanie jednej z największych tragedii ludzkości, cierpienia ofiar wojny i dnia ich upamiętnienia do swoich religijnych celów" – stwierdził jeden z internautów.

"Karą za zabijanie niewinnych w Warszawie miałoby być zabicie jeszcze większej ich liczby? Nie wiem, w jakiego boga wierzycie, ale na pewno nie jest to Bóg z Ewangelii, którego objawia Jezus" – odpowiedział PCh24.pl Jezuita i dziennikarz Łukasz Sośniak.