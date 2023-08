W Polsce pojawił się nowy owad. Leśnicy: Uwaga, jest niebezpieczny!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych podzieliła się na swoim profilu na Facebooku szokującą nowiną. W Polsce pojawił się nowy owad, który zdaniem leśników może być niebezpieczny.

Przekraska sosnówka (Haematoloma dorsata) fot. iNaturalist.com

W Polsce jest wiele owadów, które wywierają negatywny wpływ na krzewy i drzewa, doprowadzając do ich powolnego obumierania. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku dołączył do nich kolejny insekt.

Chodzi o przekraskę sosnówkę – owada występującego w zachodniej, centralnej i południowej Europie. Przynajmniej do niedawna. Teraz obecność insekta w Polsce potwierdziło Nadleśnictwo Międzychód należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

"W Nadleśnictwie Międzychód został stwierdzony szkodnik występujący w koronie ściętej sosny owad Haematoloma dorsata (Arhens) - przekraski (krasanki) sosnówki (ang. Red-black pine spittle bug). Jest to pierwsze oficjalne stwierdzenie tego gatunku na terenie Lasów Państwowych" – informuje RDLP.

Leśnicy zastrzegają, że owad jest niebezpieczny, ponieważ niszczy drzewa. "Postać doskonała owada może wyrządzać istotne gospodarczo szkody w leśnictwie, szkółkarstwie i komercyjnej hodowli gatunków iglastych" – tłumaczą. "Owad nakłuwa igły i wysysa płyny fizjologiczne rośliny, początkowo doprowadzając do osłabienia drzewa, a w efekcie do jego zamarcia" – dodają.

Lasy Państwowe na swojej stronie internetowej podkreślają, że zagrożenie ze strony przekraski sosnówki jest realne. "W państwach zachodniej Europy (Francja, Hiszpania i Holandia) żerowanie tego owada doprowadzało do wielkopowierzchniowego zamierania upraw sosnowych" – czytamy.

Z owadem trudno walczyć, ponieważ niewiele o nim wiadomo. Dotąd nie opracowano procedur wspierających walkę z insektem.

– Jest potrzebny dokładny monitoring, który pozwoli rozpoznać czy i w jakim wymiarze ten owad zaczyna nam zagrażać. Nie mamy tak naprawdę wiedzy na temat tego, ile tego owada jest, gdzie on jest i czy te miejsca, w których został znaleziony są jedyne, czy też musimy go szukać dalej - mówi cytowany przez Gazetę Lubuską Sławomir Woźniak z Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku.

– Dlatego informacja o odkryciu przekraski sosnówki wraz ze zdjęciami została przekazana wszystkim pracownikom Lasów Państwowych, którzy działają w terenie, aby mieli oczy szeroko otwarte i zwracali uwagę obecność na tego owada.

