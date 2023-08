N a jednym tweecie się nie skończyło. Jerzy Dziewulski doczekał się odpowiedzi na swój wpis o "debilu" pod adresem Janusza Kowalskiego. Była to reakcja na to, że wiceminister rolnictwa założył opaskę na ramię ze znaczkiem Polski Walczącej, choć uczestnicy prosili, by tego nie robić, jeśli nie brało się udziału w Powstaniu Warszawskim. Dodatkowo miał ją na lewej ręce, co spotkało się z szroką krytyką ze strony Dziewulskiego. Kowalski nie pozostał jednak dłużny.





Kowalski odpowiada Dziewulskiemu na wpis o "debilu". Znowu padły wyzwiska

Dorota Kuźnik

Na jednym tweecie się nie skończyło. Jerzy Dziewulski doczekał się odpowiedzi na swój wpis o "debilu" pod adresem Janusza Kowalskiego. Była to reakcja na to, że wiceminister rolnictwa założył opaskę na ramię ze znaczkiem Polski Walczącej, choć uczestnicy prosili, by tego nie robić, jeśli nie brało się udziału w Powstaniu Warszawskim. Dodatkowo miał ją na lewej ręce, co spotkało się z szroką krytyką ze strony Dziewulskiego. Kowalski nie pozostał jednak dłużny.