Czy psy wiedzą, kiedy jesteśmy smutni? Naukowcy: Tak i próbują nam wtedy pomóc

Najnowsze badania dowiodły, że psy nie tylko odczuwają niepokój, gdy ich opiekunowie są smutni lub płaczą, ale również, że próbują im wtedy pomóc. Odkrycia opublikowano w czasopiśmie naukowym Learning and Behaviour.

Psy pocieszają swoich opiekunów, gdy są smutni fot. 123rf.com

W badaniu wzięły udział 34 psy różnych ras i rozmiarów wraz z opiekunami. Opiekunów poproszono, aby usiedli za szklanymi drzwiami – psy miały ich widzieć i słyszeć. Następnie kazano im udawać smutnych, płaczących i zmartwionym głosem mówić "pomóż". Inną grupę poproszono, aby siedząc za drzwiami, nuciła piosenkę "Twinkle, Twinkle Little Star" i tylko od czasu do czasu wzywała pomocy.

Naukowcy nagrali film pokazujący, jak psy zachowywały się w obu wariantach. Pokazali też psom, że jeśli chcą, mogą przedostać się do swoich opiekunów. Wystarczyło szturchnąć łapą lub nosem magnetyczny zatrzask. Badacze odkryli, że psy nie otwierały drzwi częściej, gdy ich właściciele płakali, niż gdy nucili, ale psy, które otworzyły drzwi, zrobiłyby to o 40 sekund szybciej, gdy ich opiekunowie udawali smutnych.

Ponadto, porównując zachowania psów, które widziały i słyszały płacz swoich właścicieli, z ich normalnym zachowaniem, naukowcy zauważyli typowe dla psów oznaki stresu: ziewanie, oblizywanie warg, intensywne ziajanie. U zestresowanych psów wzrosło tętno, które uspokajało się wraz z poprawą samopoczucia opiekunów.

W dalszej części badania psy wprowadzono do pokoju, w którym ich opiekun i obca osoba stali nieruchomo i patrzyli w poprzek pokoju, ignorując psa. Zwierzęciu oddano do dyspozycji miskę z jedzeniem. Okazało się, że psy, które w poprzedniej części badania otworzyły drzwi, by "ratować" swojego opiekuna, spędziły więcej czasu na upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, zanim zaczęły jeść.

Następnie oba badania powtórzono z osobami obcymi dla psów. Czworonogi, choć były zestresowane, gdy nieznajomi płakali, nie próbowały wtargnąć do pokoju, by im pomóc. Jedzenie skosztowały od razu, nie obserwując samopoczucia osób obcych.

"To może sugerować empatię" – twierdzą naukowcy. "Psy ogólnie źle reagują na płacz, ale nie wszystkim chcą pomóc. Jest to zależne od więzi z daną osobą. To ważna informacja dla wszystkich opiekunów psów. Waszym zwierzakom naprawdę zależy na tym, żebyście nie byli smutni".

Czytaj także: https://natemat.pl/499268,hybrydowe-rasy-psow-maltipoo-labradoodle-dlaczego-sa-zle