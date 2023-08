Sapkowski sam to potwierdził. Szykuje coś specjalnego dla fanów Wiedźmina

Andrzej Sapkowski na spotkaniu online z fanami z Ukrainy podzielił się zaskakującą wieścią. Kultowy polski pisarz fantasy w końcu potwierdził, że pracuje nad kolejną książką o Wiedźminie oraz zdradził, kiedy można się jej spodziewać.

Andrzej Sapkowski pisze nową książkę o "Wiedźminie". Fot. Mateusz Grochocki/ East News

Andrzej Sapkowski 3 sierpnia uczestniczył w spotkaniu online z fanami z Ukrainy. Podczas rozmowy podzielił się informacją, na którą z pewnością wielu jego czytelników czekało. Polski fantasta potwierdził, że nowa książka z uniwersum Wiedźmina jest już w drodze.

"Pracuję nad nową książką o Wiedźminie. Dosyć pilnie. Jeszcze może rok, nie dłużej" – cytuje pisarza na swoim profilu na Facebooku magazyn Nowa Fantastyka. Komentarze pod postem trudno nazwać jednak entuzjastycznymi.

"Tylko po co?", "Biorąc pod uwagę poziom 'Sezonu Burz', to nie ma się czym ekscytować" – czytamy w nich. "Aby trzymał się kanonu z Netfliksa, to będzie git" – ironizuje inny komentator.

Sapkowski już od jakiegoś czasu wspominał w wywiadach, że być może nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w sprawie przygód Geralta z Rivii. Na wystawie książek w Tajpej w tym roku stwierdził, że "ma w planach" kolejne książki o Wiedźminie, jednak nikt nie potraktował tego wiążąco, gdyż pięć lat temu na warszawskim Comic Conie przekazał podobną informację.

Przypomnijmy, że na chwilę obecną seria o Wiedźminie liczy sześć książek, czyli:

"Ostatnie życzenie" (1993)

"Miecz przeznaczenia" (1992)

"Krew elfów" (1994)

"Czas pogardy" (1995)

"Chrzest ognia" (1996)

"Wieża jaskółki" (1997)

"Pani jeziora" (1999)

"Sezon burz" (2013)

Dwa pierwsze tytuły i ostatni to zbiory opowiadań, a reszta to powieści, należące do tzw. pięcioksięgu.

Trzeci sezon "Wiedźmina" Netfliksa z fatalnymi recenzjami

Choć już dwa pierwsze sezony "Wiedźmina" Netfliksa budziły kontrowersje, ostatni został przyjęty zdecydowanie chłodno. Zuzanna Tomaszewicz oceniała jednak, że finał w porównaniu z resztą odcinków wyszedł twórcom nieznacznie lepiej.

"Cytując tytuł opowiadania Andrzeja Sapkowskiego: coś się kończy, coś się zaczyna. Netflix wypuścił ostatnie odcinki 3. sezonu 'Wiedźmina' i tymże sposobem żegnamy się na zawsze z Geraltem z Rivii w wykonaniu Henry'ego Cavilla. Ku mojemu zaskoczeniu finał serialu bywa naprawdę wierny sadze o Białym Wilku, co nie zmienia natomiast faktu, że twórcy wciąż płacą cenę za błędy z przeszłości. Byli o włos od tego, by się zrehabilitować" – przeczytacie w jej tekście opublikowanym na łamach naTemat.

Przypomnijmy, że tak jak wspomniała Tomaszewicz, to ostatni sezon, w którym Wiedźmina gra Cavill. W kolejnych sezonach pałeczkę przejmie po nim Liam Hemsworth, czyli aktor znany m.in. z takich tytułów, jak "Igrzyska śmierci" czy "Ostatnia piosenka".