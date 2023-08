W Toruniu odbyła się 15. edycja "Dziękczynienia w Rodzinie" – corocznego spotkania środowisk Radia Maryja. Na imprezie u ojca Tadeusza Rydzyka wystąpił zespół Bayer Full, natomiast głównym sponsorem został Orlen, czyli państwowy koncern paliwowy.

Impreza odbyła się w sobotę 5 sierpnia w siedzibie Radia Maryja. Jak informuje portal Wirtualna Polska, w uroczystościach udział wzięli niektórzy politycy. Na miejscu pojawił się chociażby wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, były szef MON Antoni Macierewicz, doradca prezydenta RP Paweł Sałek czy były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Z okazji 15 edycji "Dziękczynienia w Rodzinie" kilka tysięcy wiernych z całej Polski, a także goście ojca Rydzyka wzięli udział w oficjalnym nabożeństwie w toruńskim sanktuarium. Po zakończonej liturgii na przybyłych czekały różne atrakcje, z których zdecydowanie najważniejszą były koncerty.

Wśród występujących zespołów największą radość kilkutysięcznej widowni sprawił legendarny zespół disco polo Bayer Full. Oczywiście przedstawiciele Radia Maryja nie omieszkali pochwalić się nagraniem swoich największych gwiazd w mediach społecznościowych.

W związku z 15. już imprezą "Dziękczynienia w Rodzinie" życzenia społeczności Radia Maryja przesłał prezydent Andrzej Duda.

"Postawy obywatelskie i nowoczesny patriotyzm kształtują się we wspólnym namyśle nad tym, co dobrego nas spotkało, oraz czego potrzebujemy, by, jako wspólnota rozwijać swoją kulturę" – napisał w liście Andrzej Duda. "Polska potrzebuje troskliwego namysłu, w którym wyrażają się zarówno doświadczenia rodzin, parafii, jak i całych społeczności połączonych wspólnotą wartości i doświadczeń. Za tę refleksję z całego serca Państwu dziękuję" – przekazał rodzinie Radiu Maryja prezydent Polski.

Poza zespołem Bayer Full na scenie w Toruniu wystąpiła formacja Mała Armia Janosika, a także Damian Holecki.

Impreza u Rydzyka, fundatorem Orlen

Podczas imprezy zorganizowanej dla społeczności Radia Maryja można było dostrzec banery sponsora całej uroczystości. W wielu miejscach ustawione zostały szyldy z logiem Orlenu. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, które negatywnie odnosiły się do sprawy finansowania zabawy dla wiernych przez państwowy koncern paliwowy.

Jedną z osób wyrażający swój sprzeciw wobec takiego stanu rzeczy jest poseł KO Dariusz Joński.

"Będzie wielka impreza u Rydzyka, wystąpi m.in. Bayer Full, a sponsorem głównym wszystkiego jest Orlen. Tak, ta państwowa spółka Orlen. Więc już wiesz dlaczego również ty płacisz na tę imprezę" – napisał na Twitterze Joński.

Do zarzutów i nieprzychylnych komentarzy odnieśli się przedstawiciele koncernu, którzy opublikowali specjalne oświadczenie na swojej stronie internetowej.

"ORLEN wspiera różnorodne projekty dotyczące zdrowia i profilaktyki, edukacji i ekologii oraz sportu i kultury" – przekazano w komunikacie, tłumacząc finansowanie imprezy Radia Maryja z państwowych pieniędzy.

"Tylko w 2022 r. Grupa ORLEN przekazała na te cele ponad 314 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Uroczystości u ojca Rydzyka. Kapłan dostał od ministra Sasina wyjątkowy prezent

Podczas 15 edycji "Dziękczynienia w Rodzinie" nie mogło zabraknąć również ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Podczas przemówienia członek rządu chwalił się, że dzięki działaniom PiS nasze granice są szczelne i bezpieczne.

– To była filozofia PO, Tuska i jego drużyny, jego ekipy, która postanowiła Polskę rozbroić, ogołocić z jednostek wojskowych. Postanowiła wschodnią Polskę wystawić na żer niebezpieczeństw ze Wschodu – mówił Sasin.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o odtworzeniu 14. Pułku Przeciwpancernym im. J. Piłsudskiego, a tym samym o przywróceniu bezpieczeństwa Suwałk i mieszkańców miasta – chwalił się minister.

Tym razem Jacek Sasin nie podarował ojcu Tadeuszowi Rydzykowi żadnego podarku. Inaczej rzecz miała się około miesiąc temu, gdy podczas pielgrzymki na Jasną Gorę wręczył kapłanowi miecz z czasów Mieszka I.