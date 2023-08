Płacz "bąbelków" doprowadza cię do szału? Naukowcy: Nie jesteś sam, krokodyle też tak mają

Znasz to uczucie, kiedy wsiadasz na pokład samolotu i słyszysz płacz dziecka? Podobnie czują się krokodyle, kiedy dzieci płaczą w ZOO. Dowiodły tego najnowsze badania francuskich naukowców.

Możesz mieć coś wspólnego z krokodylem fot. 123rf.com

Z badań opublikowanych 8 sierpnia w czasopiśmie naukowym Proceedings of the Royal Society B wynika, że krokodyle nilowe reagują na dźwięk płaczu niemowląt, a także na płacz szympansów i małp bonobo. Co więcej, wychwytują poziom niepokoju u dzieci lepiej niż ludzie.

Naukowcy nie są przekonani, czy ich zachowanie jest motywowane chęcią polowania na łatwą zdobycz, czy podobieństwem między płaczem niemowląt a młodych krokodyli, który może brzmieć jak piski lub gruchanie. Zaobserwowano jednak, że krokodyle unikają dźwięku płaczu u dzieci i młodych naczelnych.

Krokodyle doskonale interpretują płacz

Francuscy naukowcy nagrali płacz dzieci i puścili go krokodylom nilowym w ZOO, obserwując reakcję zwierząt. Do badania wykorzystano nagrania zarejestrowane w dwóch sytuacjach: podczas płaczu przy kąpieli, co skutkowało niskim poziomem niepokoju u dzieci oraz szczepienia w gabinecie lekarskim, co skutkowało wysokim poziomem lęku i pobudzenia.

Zespół badawczy pod wodzą dr Julie Thévenet zaobserwował, że im bardziej intensywny płacz niemowląt, tym mocniejsza reakcja gadów.

"Krokodyle najbardziej reagowały na dźwięki płaczu z pewnymi nieregularnościami we wzorcach fal dźwiękowych, z których oba są związane z wyższym poziomem niepokoju. Oznacza to, że najbardziej irytował je nieregularny, przerywany płacz"– czytamy w opisie badań.

Naukowcy wyjaśnili, że "ludzie mają podobnie, ale są podatni na manipulację i udawany płacz ze strony dzieci, z kolei krokodyle wydają się szczególnie przystosowane do szacowania stopnia niepokoju niezależnie od gatunku".

Krokodyle chowały się przed płaczącymi dziećmi

Naukowcy zaobserwowali, że krokodyle w reakcji na płacz dziecka zaczynały pływać pod wodą, co może oznaczać dwie rzeczy: próbę namierzenia posiłku, jak również ostrożność i chęć odizolowania od drażniącego bodźca.

Badacze są zdania, że bardziej prawdopodobna jest wersja druga, a "krokodyle po prostu nie lubią płaczu dzieci". "W badaniu wzięły udział zwierzęta od dziesięcioleci mieszkające w ZOO. One doskonale wiedzą, że płacz dziecka nie oznacza jedzenia" – wyjaśniają.

"Sądzimy, że płacz dzieci powoduje u krokodyli rozdrażnienie, ponieważ przypomina wzywanie pomocy przez małe krokodyle".

Naukowcy zaznaczają, że podobny mechanizm funkcjonuje u ludzi.

"Płacz dziecka i dźwięki, które go przypominają, są uważane za najbardziej irytujące bodźce. Ta ewolucyjna zdobycz ma spowodować, że dorośli nie będą obojętni, gdy dzieciom będzie działa się krzywda. Kiedy jednak wiemy, że dziecku nie dzieje się nic złego, a ono płacze, denerwujemy się".

