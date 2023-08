Nie jest tajemnicą, że koty nie lubią wody i dołożą wszelkich starań, aby uniknąć zamoczenia lub kąpieli. Okazuje się, że mają ważne powody. Oto 6 przyczyn, które wskazują behawioryści.

Kąpiel kota może być ogromnym wyzwaniem fot. 123rf.com

1. Strach lub trauma

Koty, które nigdy się nie kąpały, mogą bać się wody. Uczucie strachu mogą potęgować negatywne doświadczenia związane z zamoczeniem, np. wpadnięcie do wody lub poparzenie. Z kolei koty, które jego kocięta były przyzwyczajane do kąpieli, mogą być uwarunkowane, by bać się mniej. Ważne jest to, aby kota oswajać z wodą stopniowo, a po skończonej "lekcji" nagradzać go przysmakiem.

2. Mokra sierść

Mokra sierść waży więcej niż sucha, co przy niewielkiej wadze kota, może ograniczać jego ruch i możliwości obrony. Mokry kot może czuć się bezbronny. Ponadto woda powoduje, że powierzchnie stają się śliskie, a kot nie może utrzymać równowagi w wannie, co sprawia, że czuje się zagrożony. Dlatego też dobrym rozwiązaniem w razie kąpieli jest położenie na dno wanny ręcznika, który zabezpieczy kota przed poślizgiem.

3. Zmywanie naturalnego zapachu

Mruczki na wylizywaniu futra spędzają nawet 50 proc. swojego czasu, zostawiając na nim zapach śliny. Oprócz tego mają aż 9 gruczołów zapachowych (m.in. na policzkach) kodujących ich indywidualny zapach. Mruczki chłoną też zapachy z otoczenia: mogą pachnieć dywanem, poduszką, perfumami opiekuna. Kąpiąc je, neutralizujemy znane kotom zapachy, przez co tracą poczucie bezpieczeństwa.

4. Uczucie zimna

Każdy, kto kiedykolwiek kąpał kota wie, jak długo schnie jego sierść i jak trudne jest jego wysuszenie suszarką. Niektórym kotom podczas schnięcia może być zimno. Przez to mogą nie chcieć ponownie się zamoczyć. Pomóc w tym może zakup specjalnej (cichej i delikatnej) suszarki dla zwierząt. Niektóre z takich urządzeń dodatkowo są wyposażone w szczotkę, co powinno pomóc w okresie linienia.

5. Chemikalia

Koty mają bardzo dobry węch. W jamie nosowej mogą mieć nawet 100 milionów receptorów. Bez problemu wyczuwają, że woda jest "twarda" lub chlorowana – może im to przeszkadzać. Koty mogą również nie lubić zapachu szamponu. Po kąpieli w nim mogą się wylizywać, tarzać po podłodze, a w niektórych przypadkach mieć alergię. Do kąpieli kotów najlepiej używać środków bezzapachowych lub z delikatną wonią.

6. Ewolucyjna niechęć

Chociaż koty uwielbiają smak i zapach ryb, to historycznie rzecz biorąc, nie są to zwierzęta żyjące wzdłuż wybrzeży. Przodkami kotów domowych są koty, które żyły na suchych i piaszczystych obszarach. Takie zwierzęta nigdy nie nauczyły się pływać, ponieważ nie miały takiej potrzeby. Akweny wodne były dla nich czymś dziwnym, a może i niebezpiecznym. To zachowanie mogło utkwić w pamięci genetycznej kotów.

