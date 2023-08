Tusk oficjalnie zaprosił Kaczyńskiego do debaty. "Drogi Jarosławie, nie ma się co bać"

Katarzyna Florencka

"Drogi Jarosławie, nie ma się co bać (...). Godzinka debaty i po bólu" – tymi słowami do prezesa PiS zwrócił się Donald Tusk w nowym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Lider PO nawiązał też do nerwowej reakcji Kaczyńskiego po tym, jak usłyszał pytanie o potencjalną debatę z Tuskiem.