K ażdy Polak wie, że przy obecnym wzroście cen wakacje w górach czy nad morzem naprawdę do tanich nie należą. Jednak to, co na polską kieszeń może być wielkim wydatkiem, dla turystów z Bliskiego Wschodu kosztuje tyle, co nic. Okazuje się bowiem, że jeden z arabskich szejków w Zakopanem kupił krówek za kwotę praktycznie najniższej krajowej miesięcznej pensji. Cena za cukierki wyniosła w sumie 2500 złotych.





Trudno uwierzyć, ile szejk z Dubaju wydał na krówki w Zakopanem. "Zapakował dla każdej z żon"

redakcja naTemat

