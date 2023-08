9 ras kotów, które lubią wodę. Pływanie to dla wielu z nich świetna zabawa

Utarło się, że koty nie lubią wody, ale to nie do końca prawda. Są rasy, które są bardziej skłonne do pływania i zabaw w wodzie niż inne. Oczywiście po wcześniejszym przyzwyczajeniu. Oto 9 z nich.

Są rasy kotów, które uwielbiają wodę fot. 123rf.com

1. Turecki van

Turecki van jest znany jako "kot, który lubi pływać". To rzadka i starożytna rasa uwielbia wodę, a swoją nazwę wzięła od jeziora Van w południowo-wschodniej Turcji. Przedstawiciele rasy mają wodoodporne futro. Są białe z kolorowymi znaczeniami przy uszach i na ogonie.

2. Turecka angora

Turecka angora, podobnie jak turecki van, uwielbia pływać. Uważa się, że te piękne koty pochodzą z zimnych i górzystych rejonów Turcji. Ich długa sierść chroni je przed chłodem i wilgocią. Koty tej rasy potrzebują wiele zabawy i uwagi. Można nauczyć je pływać i chodzić na smyczy.

3. Kot syberyjski

Fascynacja kota syberyjskiego wodą może wynikać z grubej trójwarstwowej sierści, która chroni go przed surowymi zimami w rodzimej Rosji. To jedna z najstarszych ras kotów na świecie. Uważa się, że to od niej wywodzą się koty perskie i tureckie angory. Koty syberyjskie są bardzo aktywne i inteligentne.

4. Kot bengalski

Kot bengalski wygląda bardzo egzotycznie. Na ciele ma cętki, które upodabniają go do dzikich kotów. To kot bardzo aktywny, inteligentny, chętny do nauki. Wielu opiekunów uważa, że uwielbia pływać w wannie lub podążać za nimi pod prysznic. Można nauczyć go chodzić na smyczy.

5. Maine Coon

Maine Coony są jedną z największych ras kotów na świecie. Mają gęstą, wodoodporną sierść, która doskonale nadaje się do zabaw w wodzie. Latem grube futro chroni je przed słońcem, zimą przed wilgocią i chłodem. Z tego powodu mogą interesować się wodą: bawić się w niej, kąpać, pływać.

6. Egipski Mau

Egipski Mau to jedna z najbardziej energicznych i żądnych przygód ras kotów. Uważa się, że z prędkością około 60 km/h są najszybsze wśród kotów domowych. Są inteligentne, odważne i chętnie próbują nowych wyzwań. Mogą to być np. zabawy w wodzie. Dawniej żyły w starożytnym Egipcie.

7. Norweski leśny

Kot norweski leśny ma wodoodporną sierść z gęstym podszerstkiem. Zanim został udomowiony, prawdopodobnie wchodził do zbiorników wodnych, aby łowić ryby. Koty tej rasy żeglowały z Wikingami po pełnym morzu, chroniąc ich statki przed szczurami. To jedne z najpiękniejszych kotów na świecie.

8. Savannah

Savannah to rasa kotów, która powstała w wyniku połączenia kota domowego i serwala afrykańskiego – dzikiego kota żyjącego we wschodniej i centralnej Afryce. Zamiłowanie Savannah do wody może wynikać z tego, że jego przodkowie żyli w pobliżu zbiorników wodnych i terenów podmokłych.

9. Kot abisyński

Kot abisyński to bardzo stara rasa wywodząca się z południowo-wschodniej Azji. Z natury jest odważny, inteligentny, chętnie się bawi. Kocięta odpowiednia przyzwyczajone do wody mogą nauczyć się pływać. Nie są to jednak koty odpowiednie dla osób, których często nie ma w domu – wymagają wiele uwagi.

