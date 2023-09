Na terenie delegatury CBA w Łodzi odnaleziono zwłoki mężczyzny. Ciało 66-latka miało leżeć na terenie posesji przez wiele godzin i nikt go nie zauważył. – Delegatura ma kamery i ktoś powinien dostrzec, że w garażu budynku ktoś leży. I to przez kilka godzin. A gdyby do CBA wszedł facet z bombą? – zapytał informator TVN24.

Zwłoki na terenie CBA. Ciało mężczyzny kilka godzin leżało w garażu. Fot. Zdj. ilustracyjne: Stanisław Kowalczuk / Reporter / East News

Łódź. Zwłoki na terenie CBA. Ciało mężczyzny kilka godzin leżało w garażu

Do dramatycznego zdarzenia doszło 16 sierpnia, jednak dopiero teraz TVN24 ujawnia kulisy sprawy. Około godziny 8:00 do pracy w delegaturze CBA w Łodzi przyszedł 66-letni mężczyzna. To zatrudniony przez zewnętrzną firmę ogrodnik.

Po ośmiu godzinach, czyli o 16:00 miał miejsce rutynowy obchód posesji. To element procedur bezpieczeństwa stosowanych przez służbę specjalną. Wtedy agent odnalazł ciało wspomnianego mężczyzny w garażu.

Robert Sosik z zespołu prasowego CBA przekazał TVN24 zdawkową informację o śmierci. Jak wyjaśnił, ochroniarz "niezwłocznie zawiadomił właściwe służby ratunkowe, a następnie przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce stwierdzili zgon mężczyzny".

Ostatecznie nie podjęto żadnego śledztwa ani wewnętrznej kontroli, bowiem stwierdzono, że zgon seniora nastąpił z przyczyn naturalnych. Zdecydowanie wykluczono jakikolwiek udział osób trzecich w tragedii.

"A gdyby do CBA wszedł facet z bombą?"

TVN24, powołując się na informatorów, wskazał, że plamy opadowe i stężenie pośmiertne mówią wprost, że 66-latek leżał w garażu kilka godzin. Jakim więc cudem przez tyle czasu nikt nie odkrył ciała na strzeżonej posesji?

– Dostał coś do zrobienia i poszedł do zajęć. Ochroniarz, agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dalej się nim nie interesował. Tam kamer i terenu pilnuje człowiek z CBA. Co robił cały dzień? Ochrona budynku chyba spała – powiedział informator serwisu.

– Delegatura ma kamery i ktoś powinien dostrzec, że w garażu budynku ktoś leży. I to przez kilka godzin. A gdyby do CBA wszedł facet z bombą? Albo ktoś chciał zamontować podsłuch lub podpiąć się do sieci? – zapytał.

– Może zasłabł i gdyby pomoc przyszła na czas, mógłby żyć. Było gorąco, duszno. Pewnie była szansa go uratować, gdyby ochrona go zauważyła – podsumował.