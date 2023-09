Mózgi psów są coraz większe, a kotów się kurczą – tak działamy na naszych pupili

Daria Siemion

N aukowcy odkryli, że mózgi psów stają się coraz większe, a kotów coraz mniejsze. Uważają, że odpowiedzialność za to ponosi selektywna hodowla i człowiek. Jak to możliwe i co to oznacza dla naszych pupili?