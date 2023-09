Słyszałeś o aseksualności, a o aegoseksualności też? Różnice widać w podejściu do fantazji

Zapytana o rodzaje orientacji seksualnej większość z nas od razu wymieni heteroseksualność, homoseksualność, zazwyczaj także biseksualność. Nadal zapominamy o aseksualności, o której mówi się, że jest "czwartą orientacją seksualną". Ale to nie koniec. Słyszeliście kiedyś hasło aegoseksualność? To tożsamość seksualna w obrębie aseksualności. Takie osoby fantazjując, myślą o seksie. Ale w tej fantazji nie widzą nigdy... samych siebie.

Aegoseksualność – tożsamość w spektrum aseksualności

Wiem, że można się pogubić. Ledwo znana jest nam aseksualność, a teraz pojawia się kolejne pojęcie i problem nie tylko ze zrozumieniem jego znaczenia, ale także z umiejscowieniem go gdzieś na skali LGBT+ (lesbijki, geje, osoby biseksualne oraz osoby transpłciowe).

Musimy jednak pamiętać, że LGBT+ nie bez powodu powinniśmy pisać z plusem na końcu. Plus stawiamy właśnie po to, żeby podkreślić, że wszystkich orientacji seksualnych i ich wszelkich aspektów nie da zamknąć się w czterech słowach.

Za plusem kryje się np. aseksualność, która oznacza brak odczuwania pociągu seksualnego do innych osób i to niezależnie od płci. Nie można jednak wrzucić wszystkich osób aseksualnych do jednego worka. Niektóre mogą żyć bez bliskich relacji damsko-męskich i żadnego dotyku. Inne mogą się zakochać i pragną przytulenia czy pocałunków, ale te nie mają dla nich seksualnego podtekstu. Niektórzy fantazjują o seksie, ale nie widzą siebie jako aktywnego członka seksualnego scenariusza. I na tym właśnie polega aegoseksualność.

Aegoseksualność – gdy w fantazji seksualnej nie widzisz siebie

Prawdopodobnie, gdybyś wyobraziła sobie, że twoje życie seksualne jest filmem, to w roli głównej umieściłabyś siebie. Zapewne, gdy fantazjujesz, to także ty jesteś główną osobą w swojej fantazji, wokół której dopiero dzieją się inne rzeczy. A oglądając filmy pornograficzne czy czytając erotyki, utożsamiasz się z ich bohaterką, a więc myślisz o seksie przez pryzmat swoich odczuć i jest to dla ciebie tak naturalne i oczywiste, że teraz dziwisz się, czytając to stwierdzenie.

Wyobraź sobie, że to, co dla ciebie jest naturalne, dla osób aegoseksualnych jest zupełną abstrakcją. Aegoseksualność to rodzaj tożsamości seksualnej, w której połączenie między samym sobą a doświadczaniem podniecenia seksualnego jest w pewnym sensie przerwane. Nie oznacza to, że aegoseksualne osoby nie fantazjują.

Mogą one tworzyć w głowie seksualne scenariusze, oglądać filmy erotyczne czy pornograficzne, a nawet masturbować się, ale nie odczuwają chęci do realnego współżycia seksualnego. Kluczowe jest to, że nawet gdy fantazjują o seksie, nie widzą siebie jako aktywnego członka tej fantazji. Fantazjują o seksie z perspektywy osoby trzeciej.

Jak wyjaśnia seksuolog kliniczny Elyssa Helfer w rozmowie z Cosmpolitan: "Chociaż osoby aegoseksualne potrafią odczuwać pociąg seksualny, podniecenie i pożądanie w odpowiedzi na bodźce seksualne, prawdopodobnie brakuje im skłonności do uczestniczenia w takich scenariuszach lub nawet wyobrażania sobie siebie w nich".

(A)egoseksualny, czyli pomijający swoje "ego"

Żeby lepiej zrozumieć, czym jest aegoseksualność trzeba poznać genezę nazwy."Aegoseksualny" zawiera kombinację łacińskich słów: "a" oznaczające bez i "ego" oznaczające siebie. Podobnie jak (a)seksualny oznacza kogoś nieseksualnego, bez rozwiniętej seksualności, tak (a)-ego-seksualny oznacza kogoś, dla kogo jego "ja" nie odgrywa roli w jego seksualności.

Co ciekawe, pierwszym terminem używanym do opisu tego samego zjawiska był autochoriseksualizm ukuty w roku 2012 przez psychologa Anthony'ego Bogaerta, który opisał to jako seksualność "pozbawioną tożsamości". Trzeba jednak zaznaczyć, że uważał on autochoriseksualność za rodzaj zaburzenia "obejmującego nietypowe zachowania seksualne". Termin aegoseksualny nie ma w sobie takiego negatywnego ładunku emocjonalnego, bo nie mówi on o parafilii, a o tożsamości seksualnej.

Trzeba jednak pamiętać, że nie ma jednego sposobu, w którym manifestuje się aegoseksualizm. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych form seksualności i aseksualności. Niektóre osoby aegoseksualne mogą doświadczać naprawdę mocnych fantazji z perspektywy osoby trzeciej w seksie. Inne mogą odczuwać odrazę nawet do wyobrażenia seksu.

Fundamentem aegoseksualizmu jest zdecydowanie brak połączenia między osobą, a obiektem podniecenia seksualnego czy jakiegokolwiek przyciągania. Psycholog w rozmowie z portalem wskazał jednak, że chociaż aegoseksualizm polega na podkręceniu się poprzez oglądanie aktywności seksualnej bez chęci dołączenie do niej, to nie jest tym samym co wojeryzm, czyli podglądactwo. Co ciekawe, aegoseksualność jest tylko jednym punktem na skali aseksualności. Poza nią można wyróżnić jeszcze kilka tożsamości.

Tożsamości seksualne w obrębie aseksualności:

kupioseksualność (cupiosexual) – oznacza osoby, które są bezpłciowe i aseksualne, ale nadal chcą uprawiać seks,

demiseksualność (demisexual) – orientacja seksualna osób, które mogą odczuwać pociąg seksualny do innej osoby wyłącznie w przypadku nawiązania z nią wcześniej silnej więzi emocjonalnej,

greyseksualność – (greysexual) orientacja seksualna w spektrum aseksualności, w której osoby odczuwają pociąg seksualny bardzo rzadko lub w słabym stopniu i są pomiędzy seksualnością, a aseksualnością,

frayseksualność (fraysexual) – pociąg seksualny do osób, których się nie zna. Po poznaniu danej osoby pociąg seksualny znika. Mówi się, że to przeciwieństwo demiseksualności,

autoseksualność (autosexual) – autoseksualność jest za to przeciwna do aegoseksualizmu, ponieważ polega na życiu w seksualności, w której "ja i tylko ja" odgrywa kluczową rolę. Tożsamość ta określa różnego rodzaju zachowania seksualne realizowane w pojedynkę przynoszące satysfakcję seksualną. Często kojarzone jedynie z onanizmem, a mogące mieć szerszy zakres.

Należy jednak pamiętać, że wymienione wyżej zachowania seksualne nie są same w sobie orientacją, a jedynie "rodzajami tożsamości" opisanymi na podstawie badania preferencji i zachowań seksualnych osób w spektrum aseksualności. Obecnie jednak brak rozwiniętych badań na temat każdej z tożsamości seksualnych, które co jakiś czas się zmieniają, a także pojawiają się nowe pojęcia w tej dziedzinie.