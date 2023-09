Wdowa po gwieździe "M jak Miłość" zwróciła się do Cichopek. Te słowa chwytają za serce

Kamil Frątczak

A ndrzej Precigs nie żyje. We wtorek (5 września) odbyło się ostatnie pożegnanie aktora, który odszedł w wieku 74 lat. W pogrzebie oprócz rodziny udział wzięli również koledzy i koleżanki z planu "M jak Miłość" TVP, w którym występował przez lata. Po uroczystości żona aktora zwróciła się do Katarzyny Cichopek. Co jej powiedziała?