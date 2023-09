Zapytali Kuchcińskiego o luksusowe apartamenty Poręby. Szef KPRM spanikował

Marek Kuchciński został zapytany przez dziennikarzy o "aferę apartamentową" byłego szefa sztabu PiS Tomasza Poręby. Wyraźnie spłoszony tym szef KPRM... po prostu uciekł.

Szef KPRM Marek Kuchciński został zapytany o luksusowe apartamenty Tomasza Poręby Fot. Piotr Molecki/East News

Kuchciński zapytany o chorwackie apartamenty Poręby

Europoseł PiS i były szef sztabu partii Tomasz Poręba oraz jego żona Agnieszka posiadają w Chorwacji co najmniej trzy apartamenty o łącznej wartości 3,3 mln zł – ujawniło w środę Oko Press. Przynajmniej jednej z tych nieruchomości Poręba miał nie ujawnić w oświadczeniach majątkowych, zaś w przypadku innej miał zaniżyć jej wartość.

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu dziennikarka "Gazety Wyborczej" postanowiła zapytać o tę sprawę szefa KPRM Marka Kuchcińskiego. Rozmowa z politykiem początkowo dotyczyła opublikowanej właśnie biografii jego osoby – o której, jak widzimy na nagraniu, wypowiadał się wyjątkowo chętnie. Atmosfera zmieniła się jednak wtedy, gdy padło pytanie dotyczące niewygodnej dla PiS kwestii.

– Chciałabym zapytać o sprawy nieudokumentowane, dotyczące byłego szefa sztabu PiS Tomasza Poręby. Oko Press odkrył, że ma apartamenty w Chorwacji – zaczęła mówić Justyna Dobrosz-Oracz z "Wyborczej".

Co ciekawe, już po pierwszych słowach, zanim dziennikarka dochodzi do sedna, Kuchciński próbuje uciąć całość słowami "Nie znam takiej sprawy". Wyraźnie zaaferowany polityk powtarza jeszcze raz, że sprawy nie zna i "nie jest to przedmiotem" jego pracy.

– Uważam, że teraz państwo zadajecie pytania nie na temat i dość bezsensowne. Dziękuję" – ucina w końcu rozmowę były marszałek Sejmu i odchodzi od kamery.

O co chodzi w aferze Poręby?

Sprawa ujawniona przez Oko Press, FRONTSTORY i Oštro dotyczy wielomilionowych transakcji dokonywanych przez europosła Tomasza Porębę, na których ślad trudno byłoby wyborcom natrafić w jego oświadczeniach majątkowych.

Każdy europoseł ma obowiązek składania do Sejmu oświadczeń majątkowych, a Poręba od kilku lat wpisuje tam informację, że wraz z żoną prowadzi "firmę za granicą o profilu turystycznym" – nie ujawniając jednak żadnych dodatkowych szczegółów tej działalności. Firma nie ma też własnej strony internetowej.

Jak się okazało, biznesem tym są luksusowe apartamenty na wynajem w Chorwacji. Oko Press ustaliło, że małżeństwo Porębów w ostatnich latach kupiło i sprzedało przynajmniej trzy nieruchomości na Korčuli o wartości przynajmniej 3,3 mln zł. Co więcej, największy z tych apartamentów firma Porębów kupiła dzięki... pożyczce od Porębów w wysokości niemal 2 mln zł. Na podstawie danych z oficjalnych oświadczeń majątkowych dziennikarze nie byli w stanie ustalić, skąd małżeństwo miało te pieniądze.