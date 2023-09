Edyta Herbuś nie ma oporów przed tym, aby opowiadać o seksie. W jednym z najnowszych wywiadów podzieliła się swoimi refleksjami. Przyznała, że ta sfera jest bardzo ważna w związku.

Edyta Herbuś szczerze o seksie. fot Artur Zawadzki/REPORTER

O Edycie Herbuś szersza publiczność dowiedziała się, gdy zaczęła występować w "Tańcu z gwiazdami". Była trenerką gwiazd. Po latach od występów w "TzG" też związała się z tanecznym show. Została jedną z prowadzących "You Can Dance. Nowa Generacja". Gwiazda regularnie próbuje swoich sił w aktorstwie.

Natomiast w życiu prywatnym Edyta dzięki pasji do tańca poznała swoją pierwszą wielką miłość. Zakochała się z Tomaszu Barańskim i była z nim przez 12 lat. Oboje przez pewien czas występowali w "Tańcu z gwiazdami", więc byli dobrze znaną parą w show-biznesie.

Teraz Herbuś jest w szczęśliwym związku z biznesmenem Piotrem Bukowieckim. Zakochani są razem od sześciu lat.

Edyta Herbuś o seksie w związku

W ostatniej rozmowie z "Super Expressem" gwiazda poruszyła temat seksu w związku. – Seks powinien być ważny w życiu każdego człowieka. To, że wciąż uznawany jest jako temat tabu, nam nie służy. Uważam, że to ważna część kreatywności, intymności i bliskości w życiu drugiego człowieka. Warto rozmawiać o seksie w relacji, ale także z innymi ludźmi – mówiła.

– Nie powinniśmy wstydzić się swoich pragnień, ale nawzajem inspirować. To również prowadzi nas w kierunku szczęśliwego życia i odwagi czerpania przyjemności z życia, żeby było bogatsze także w doznania zmysłowe. Jeśli jest dużo zabawy i przyjemności, ludzie są szczęśliwsi, weselsi i bardziej otwarci na siebie nawzajem. Myślę, że sfera seksualna jest też doskonałym początkiem do poznania samego siebie – dodała.

Wspomniała też o zbliżeniach w relacji ze swoim partnerem. – Mój chłopak częściej inicjuje sytuacje intymne, ale oboje lubimy bawić się w tym wszystkim. Lubimy lekkość, dowcip, spontaniczność i wzajemnie się stymulujemy – zdradziła.

Jakiś czas temu Edyta Herbuś była gościną podcastu Żurnalisty. Tam opowiedziała o tym, kiedy pierwszy raz "skonsumowała miłość".

– Miałam piętnaście i pół (lat – przyp. red.). Miałam to spisane w pamiętniku. Prowadziłam pamiętniki, aż do pewnego momentu, kiedy przestałam prowadzić, bo Barański mi wszystkie ukradł i wszystkie przeczytał. To było strasznie traumatyczne. Boże, jak ja się wstydziłam wtedy. Pisałam o tych wszystkich uczuciach i emocjach, i mam wrażenie, że to graniczyło z obsesją na jego punkcie, więc to była katastrofa. To było najgorsze, co się mogło wydarzyć, że on to przeczytał – wyznała.