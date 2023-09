To wydarzy się w połowie tygodnia. Do Polski idzie nagłe załamanie pogody

W ostatnich dniach w Polsce jest bardzo dobra pogoda. Na termometrach mamy nawet 30 stopni Celsjusza. W połowie tygodnia czeka nas jednak załamanie pogody. Będzie znacznie chłodniej.

W połowie tygodnia przyjdzie do Polski ochłodzenie. Fot. Screen / WXCharts

Słoneczna pogoda utrzyma się z nami do środy. – Będziemy cały czas skąpani w słońcu, dzięki Patrycji, czyli układowi wysokiego ciśnienia, który do nas dotarł – powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, cytowany przez Wirtualną Polską.

W połowie tygodnia będzie załamanie pogody

Jak tłumaczył, "Patrycja będzie się miała dobrze, bardzo powoli w weekend będzie słabła, a mocniej odczujemy to dopiero w środę w godzinach popołudniowych, kiedy to dojdzie do przemodelowania pogody". – Niż, który się kręci nad północnozachodnią Europą, wkroczy na teren Polski, stworzy front atmosferyczny. Będą opady i burze. Ochłodzi się – wskazał. Na termometrach będzie wtedy około 20 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda czeka nas jednak w niedzielę? "Pozostaniemy w bardzo ciepłym powietrzu polarnym morskim. Dobowa amplituda temperatury powietrza w dalszym ciągu będzie wynosić kilkanaście stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna, podobnie jak wczoraj, wyniesie od 24°C na wybrzeżu do 30°C na zachodzie" – podano w informacji IMGW.

O tym, że pogoda w nadchodzących dniach się zmieni, informowaliśmy już wcześniej w naTemat.pl. Jak pisaliśmy, po weekendzie jednak nastąpi małe załamanie pogody. Wakacyjna aura powinna się utrzymać do środy. Wtedy – jak przewidywali synoptycy IMGW – nastąpi załamanie.

W środę od zachodu nasunie się niż i strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, niewykluczone są też lokalne burze. Już od czwartku w całym kraju zrobi się nieco chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie około 19 stopni, 20 stopni. Należy więc przygotować parasolki, płaszcze i kalosze.

Ostatnio też IMGW pokazał eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na październik 2023 roku. I tak na początku jesieni w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. "Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej" – podano.