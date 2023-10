Tak, sekstingują i mężczyźni, i kobiety. Naiwnie byłoby myśleć cokolwiek innego. Sekstingują, czyli uprawiają cyber-seks poprzez pikantne rozmowy telefoniczne, dwuznaczne SMS-y no i przede wszystkim wymienianie się nagimi czy półnagimi fotkami i filmikami, czyli "nudesami". I chociaż robią to obydwie płcie, to różni je zarówno sposób, jak i motywacja. Jak zbadali naukowcy, kobiety częściej robią to, by... przywiązać do siebie mężczyznę. Co to o nas mówi?

Sekstingują wszyscy, ale z różnych powodów

Seksting jest językiem, który od momentu powszechnego dostępu do internetu dobrze zdążyły poznać obydwie płcie. Na pytanie, czemu lubimy "poświntuszyć" online, nie ma jednej i jasnej odpowiedzi.

To znaczy jest – z powodu pożądania seksualnego i napięcia, dla którego chcemy znaleźć ujście w cyber-seksie. Ale to tylko jeden z motywów, a właściwie sam wierzchołek góry lodowej. Bo jak można się było spodziewać, kobiety i mężczyźni różnią się zarówno w podejściu do sekstingu, jak i w jego uprawianiu oraz powodach, dla których to robią.

A że internet jest raczej domeną młodszych niż starszych, to jeden z badaczy University of Arizona, doktor socjologii Morgan Johnstonbaugh, zapytał ponad 1000 studentów w wieku oscylującym wokół 20 lat z 7 różnych uniwersytetów o powody, dla których uprawiają internetowy seks. Do wyboru ankietowali dostali 23 możliwe powody i mogli z nich wybrać tyle, ile chcieli.

Celem doktora było przyjrzenie się dwóm głównym zagadnieniom:

zewnętrznej presji do dzielenia się erotycznymi treściami (wysyłam, bo on/ona mnie prosi),

pragnieniu podniesienia swojej pozycji poprzez wysłanie seksualnych treści (on/ona uzna mnie za atrakcyjną, wartą zainteresowania, gdy to zrobię).

Mówiąc kolokwialnie: studenci odpowiedzieli, czy nudesy wysyłają z powodu nacisku po drugiej stronie telefonu, czy z powodu tego, że sami chcą podnieść swoje ego poprzez uzyskanie komplementów po obejrzeniu przez drugą stronę hot fotki.

Kobiety mają w sekstingu dodatkowy cel

Dlaczego więc kobiety oraz mężczyźni wysyłają nudesy?

73 proc. kobiet i 67 proc. mężczyzn odpowiedziało w pierwszej kolejności, że robią to "by spełnić prośbę odbiorcy".

To była najczęściej zaznaczana przez nich motywacja. A więc mężczyźni także mieli potrzebę spełnienia oczekiwań partnerki. Tutaj nie potwierdził się stereotyp męskiego egoizmu w skupianiu się wyłącznie na swojej przyjemności.

Ankietowani najbardziej różnili się natomiast w kwestii tego, czy patrzą na seksting przez pryzmat zachowania relacji na dłużej.

Kobiety cztery razy częściej niż mężczyźni odpowiadały, że wysyłają nudesy, by: "zapobiec utracie zainteresowania ze strony mężczyzn lub by ci nie oglądali zdjęć innych kobiet".

Można powiedzieć, że wniosek ten w perspektywie walki o równość także w sferze wolności seksualnej jest wręcz druzgocący.

Potwierdza to też teoria o rodzajach pożądania. Kobiety częściej niż mężczyźni odczuwają pożądanie responsywne, czyli takie, które pojawia się dopiero pod wpływem seksualnej stymulacji. Przede wszystkim jednak kobiece pożądanie od męskiego różni się tym, że płeć piękną podnieca sam fakt bycia pożądaną. I może to wyjaśni nam case "bakłażana i sensualnego pozowania".

"Sensualne pozowanie, a zdjęcie bakłażana"

Różnica między damskim a męskim sekstingiem jest tak znacząca, że stała się tematem żartów i doczekała własnych memów. W skrócie: mówi się o tym, że kobiety do uprawiania sekstingu podchodzą jak do erotycznej sztuki, a mężczyźni wspinają się na wyżyny kreatywności, by... wysłać ordynarne zdjęcie "bakłażana".

Czemu bakłażana? Bo wśród emotikonów czy emoji brak przecież takich niecenzuralnych. Internauci uznali, że bakłażan najbardziej przypomina męskiego członka i stał się właśnie jego online'owym symbolem.

Panowie, czas na smutną prawdę. Zdecydowana większość kobiet wie, jak wygląda penis i choć te różnią się między sobą, fotografia jak z taniego porno albo książki od biologii, wysłana bez uprzedzenia i bez zbudowania atmosfery jest... po prostu dość śmieszna, dziwna, a w wielu sytuacjach po prostu za mocna i odstrasza potencjalną partnerkę. Kamila 25 lat

Kobiety, z którymi rozmawiam, podkreślają, że w sekstingu skupiają się na tym, by przedstawić siebie w jak najatrakcyjniejszy sposób i sięgają po wszelkie dostępne narzędzia – czerwoną szminkę, koronkową bieliznę, wystudiowane pozy. Faceci często nie dorastają im w tym do pięt.

Zdarzyło mi się sekstingować z gościem, na którym naprawdę chciałam zrobić wrażenie i sięgnęłam po wszystko – tzn. w granicach soft porn. Kadr na czerwone usta i wydatne obojczyki obojczyki, zarys sutków pod białą koszulą, zdjęcie w półcieniu, na którym ledwo widać moje pośladki w koronkowych majtkach. W "nagrodę" dostałam wykadrowane zdjęcie penisa we wzwodzie. Serio? Ja byłam subtelna, on obrzydliwy. Klaudia 30 lat

Seksting jako narzędzie manipulacji

Kobiety w ankiecie zaznaczały także, że seksting "pozwala im na przejęcie kontroli", to jednak może działać w dwie strony. Niektóre z nich podkreślają, że seks jest dla nich sposobem na zwiększenie pewności siebie, poznanie swojej seksualności i odkrycie ciała w innej perspektywie. I że używały tego również w celu nie do końca etycznym, by coś na swoim mężczyźnie wymóc. Na przykład – zakończyć kłótnię, za którą nie mają ochoty przepraszać.

– Zdarzało się, że zapanowywały między nami ciche dni, które chciałam przerwać, ale bez przyznawania się do błędu. Wysyłałam wtedy z drugiego pokoju zdjęcie w samej bieliźnie albo bez niej i czekałam, aż on przyjdzie "się pogodzić" – mówi mi 32-letnia Dorota. Trzeba jednak zastanowić się, czy seksting, a właściwie seks na zgodę może realnie rozwiązać pozytywnie jakąkolwiek sytuację między nami, czy jest raczej sposobem na złagodzenie napięcia.

Traktowanie sekstingu w przedmiotowy sposób prowadzi jednak do traktowania partnera w podobny sposób. Gdy zaczynamy myśleć, że zaspokojenie seksualne siebie lub jego jest ważniejsze niż nasze, lub jego uczucia oznacza to, że mamy problem.

Czasami, gdy mój partner nie wykazywał chęci rozmowy ze mną, wiedziałam, że jedynym sposobem na skupienie go na sobie było wysłanie mu czegoś pikantnego. Przekupywałam go rozmowami o seksie albo zdjęciami, na których zdejmowałam to, co chciał. Po czasie uznałam, że to był błąd. Kupowałam sobie jego zainteresowanie seksem, na który wtedy nie miałam nawet ochoty. Dominika 22 lata

Cyber-seks może być marzeniem, ale trzeba pamiętać o zasadach

Nie oszukujmy się – nadal to kobiety padają ofiarami wykorzystywania ich wizerunku, szantażowania nagimi zdjęciami i obracania ich seksualności przeciwko nim. Dlatego to też częściej one mają obawy przed wysyłaniem zdjęć lub robią to w sposób bardziej dyskretny niż mężczyźni. Co nie oznacza, że seksting trzeba demonizować.

Są dziewczyny, dla których seksting jest tak stałym elementem realizowania ich seksualności, jak masturbacja. Podkreślają jednak, że pamiętają o kilku podstawowych zasadach. Jakich?

Ta motywacja jest z zasady zła – sprawia, że traktujemy seks jako narzędzie do osiągnięcia celu i wychodzimy z fałszywego założenia, że rozwijanie relacji seksualnej przełoży się na rozwinięcie związku. Możemy się jednak rozczarować.