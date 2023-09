Rosie Jean jest instagramową gwiazdą plus size. Dumnie prezentuje swoją krągłą sylwetkę w internecie. W jednym z wywiadów opowiedziała o mrocznych stronach swojej działalności. Wspomniała o seks-imprezie i prześladowcy.

Instagramowa gwiazda plus size opowiedziała o swoich przeżyciach. Fot. Instagram/@quirkyloverosee

Jak czytamy na stronie dailystar.co.uk Rosie, gdy była małą dziewczynką, została ofiarą molestowania seksualnego. Niedługo później mocno przybrała na wadze. Choć będąc nastolatką, zrzuciła nieco kilogramów, to zmieniło się, to kiedy zaczęła korzystać z serwisów społecznościowych poświęconych seksowi i odkryła, że ​​mężczyźni zachęcali ją do jedzenia.

Dziś Jean nie wstydzi się swoich krągłości i chętnie prezentuje swoją figurę w rozmiarze 6XL. Nie ukrywa też, że spotyka ją często hejt lub o wiele mroczniejsze sytuacje. W podcaście "We're All Insane" zdradziła szczegóły.

Przyznała, że swego czasu brała udział w prywatnych seks-imprezach, które były "niesamowite, zabawne, wspaniałe i urocze". Jednak już nigdy więcej nie weźmie w nich udziału. Na jednej z nich odkryła, coś, co mocno ją odraziło.

– To, co zobaczyłam, wywołało we mnie zniesmaczenie – powiedziała.– W pewnym sektorze, już pod koniec imprezy, kiedy miałam wychodzić, dowiedziałam się, że pewni ludzie urządzający seks-przyjęcia wykorzystywali łóżka swoich dzieci, by móc dołączyć do zabawy, a potem po każdym wydarzeniu je czyścili. Chodziło im tylko o pieniądze – podsumowała gorzko.

Rosie o prześladowcy

Obecność Rosie w internecie przyciągnęła do niej wielu fetyszystów wagi, co doprowadziło do naprawdę niebezpiecznych spotkań. Pewien mężczyzna, którego poznała w sieci, odkrył jej prawdziwe imię i nazwisko oraz adres, po czym zaczął ją prześladować.

Z relacji influencerki wynikało, że zafascynowała go wizja "śmierci" – seksualnego załamania związanego z "karmieniem kogoś do tego stopnia, że ​​stanie się tak gruby i duży, że umrze". Starał się więc manipulować Rosie, tak aby przybierała na wadze.

Rozkochał ją w sobie, a ponadto bardzo źle wypowiadał się o swojej byłej dziewczynie, którą znienawidził po tym, jak przeszła "operację odchudzającą". Rosie w pewnym momencie odkryła, że ten mężczyzna miał typ i schemat działania.

– Było kilka innych modelek, które wyglądały jak ja. Ciemne włosy, ciemne oczy, pewien typ kształtu, estetyka... – opowiadała. Na koniec rozmowy Jean wyznała, że już nie korzysta z tego typu stron w sieci. Zmienia swój sposób życia i korzystania z internetu.