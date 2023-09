Podróżni lecący na Ibizę nie mogli się powstrzymać i rozpoczęli swoje wakacje jeszcze przed wylądowaniem, seksem w samolotowej łazience. Pech chciał, że nie tylko zostali nakryci, ale i nagrani. Po wylądowaniu na lotnisku czekała już na nich policja.

Na rozochoconych pasażerów na lotnisku czekała już policja fot. Getty Images / Eivaisila

Do niecodziennej sytuacji doszło w samolocie linii Easy Jet na trasie Londyn - Ibiza. Loty na wyspę, która jest uznawana za jedną z najbardziej imprezowych na świecie, niejednokrotnie są dla obsługi samolotów bardzo problematyczne z powodu pasażerów, którzy postanawiają urządzić sobie before już na pokładzie. Tym razem pewna para lecąca na wakacje poszła o krok dalej. Zamiast poczekać na dotarcie do hotelowego łóżka, zaczęli uprawiać seks w pokładowej łazience.

Wszystko poszłoby całkiem nieźle, gdyby nie fakt, że z powodu głośnych odgłosów dochodzących z toalety, zostali nakryci. A życzliwi, inni pasażerowie wszystko nagrali.

Na filmie możemy zobaczyć, jak przeczuwający co kryje się za dźwiękami wydobywającymi się z za drzwi łazienki steward, otwiera je, a oczom jego oraz wszystkim innym, ukazuje się naga para w pozycji intymnej. Mężczyzna przebywający w środku szybko zamyka drzwi, w samolocie rozlegają się śmiechy i krzyki, a niektórzy biją nawet brawo.

Jak informują hiszpańskie media, członek załogi natychmiast zgłosił incydent do kokpitu. Nie jest wiadomo, czy para jeszcze długo ukrywała się w toalecie, ale z pewnością wyszli z niej pełni zażenowania. Tego jednak nikt już nie uwiecznił na wideo.

Po wylądowaniu na Ibizie czekała już na nich policja. Turystom postawione zostaną prawdopodobnie zarzuty nie tylko zagrożenia bezpieczeństwa lotu, ale i zakłócenia porządku publicznego. Dowodem w sprawie będzie nagranie wykonane telefonem komórkowym jednego z pasażerów. Za niepowstrzymanie swoich żądzy grozi im kilkutygodniowy areszt lub kara finansowa do 1000 euro.

